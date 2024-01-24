Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в Нью-Гэпшире

Дональд Трамп перед праймериз в Нью-Гэмпшире

Дональд Трамп победил на первичных выборах (праймериз) кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир, которые прошли 23 января.

Борьба в этом штате развернулась между Трампом и вторым кандидатом от республиканской партии Никки Хейли. После подсчета 25% голосов избирателей в штате за Трампа проголосовали 55%, за Хейли - 43,5%.

Ранее Трамп побеждал на праймериз в Нью-Гэмпшире в 2016 и в 2020 годах. Экс-президент назвал эту победу "самой важной" и выразил уверенность в своем избрании на пост президента.

Никки Хейли поздравила своего конкурента, заявив что продолжит учавствовать в предвыборной гонке. "Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня вечером. Он заслужил это, и я хочу это признать", - заявила она.

Действующий президент США и основной кандидат на пост президента в грядущих выборах от демократической партии Джо Байден не принимал участия в праймериз демократов в этом штате в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля. 

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.01.2024, 12:39
    Гость: Трамп

    "Мы должны здесь победить. Мы изгоним поджигателей войны из власти… Мы изгоним людей, которые хотят постоянно воевать по всему миру. И Никки одна из них, поскольку говорит: „Давайте поубиваем людей повсюду, давайте заработаем кучу денег для производителей ракет“

  2. 24.01.2024, 12:34
    Гость: Штурман

    Уже началась массовые публикации в СМИ темы выборов в США.
    Для чего постоянно жужжат о выборах презика США?
    Во-первых для того чтобы отвлечь внимание россиян от провалов в ЖКХ,от проблем СВО и прочих нерешенных вопросов повседневной жизни. Кроме того либеральные СМИ продвигают эту тему чтобы показать лекторату о демократических выборах в США и отсутствие выборного шоу в России при перевыборах ее президента. Во-вторых обыватель должен постоянно поддерживать прозападный курс верхушки РФ чтобы никто не стал требовать от властей реальных шагов по поднятию уровня жизни простых россиян постоянно подчеркивая разные ситуации на Западе. Поэтому зомбоящик сутками трындит о выборах США,о падение экономики в странах Гейропы и о войне на Ближнем Востоке и не слово о том что за ТРИДЦАТЬ лет ВВП страны в натуре без услуг не смог достичь уровня ВВП РСФСР и по какой причине. Красивая вранье во всем и звериная морда копытализму по факту.По Ленину "Нарциссы Тупорыловы".

  3. 24.01.2024, 12:31
    Гость: да-да

    Америка превыше всего. Когда мы русские услышим от антирусского лобби крипто-либералов в Кремле - Россия превыше всего.

  4. 24.01.2024, 12:19
    Гость: .

    Если нацик Трамп победит либераста Бидона- для русских ничего не изменится. Это все разноцветные резинки на одной финансовой руке рокфеллеровского капитала.

  5. 24.01.2024, 10:30
    Гость: кадет

    Американский националист Трамп покаэзывает России как нужно побеждать конспирологические структуры крипто-глобалистов и крипто-либералов внутри страны.

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