Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в Нью-Гэпшире

09:15 24.01.2024

Дональд Трамп победил на первичных выборах (праймериз) кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир, которые прошли 23 января.

Борьба в этом штате развернулась между Трампом и вторым кандидатом от республиканской партии Никки Хейли. После подсчета 25% голосов избирателей в штате за Трампа проголосовали 55%, за Хейли - 43,5%.

Ранее Трамп побеждал на праймериз в Нью-Гэмпшире в 2016 и в 2020 годах. Экс-президент назвал эту победу "самой важной" и выразил уверенность в своем избрании на пост президента.

Никки Хейли поздравила своего конкурента, заявив что продолжит учавствовать в предвыборной гонке. "Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня вечером. Он заслужил это, и я хочу это признать", - заявила она.

Действующий президент США и основной кандидат на пост президента в грядущих выборах от демократической партии Джо Байден не принимал участия в праймериз демократов в этом штате в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.