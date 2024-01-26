В США впервые казнили человека с помощью паров азота

В США состоялась первая казнь при помощи паров азота. Как сообщает РИА Новости, в штате Алабама был лишен жизни 58-летний заключенный, осужденный Юджин Смит, осужденный за заказное убийство в 1988 году.

"Правосудие осуществилось", - говорится в офисе генпрокурора штата Стива Маршалла. 

Как отмечается, казнь состоялась после неудачных попыток оспорить меру в Верховном суде США и вопреки возражениям ООН и правозащитников. Азот был пущен через дыхательную маску, спровоцировав гипоксию и смерть. По данным американских СМИ, Смит сам выбрал такой способ, ранее несколько попыток привести смертный приговор в исполнение были неудачными. Так, в 2022 году казнь должна была пройти с помощью смертельной инъекции, но исполнители приговора не смогли ввести катетер в вену осужденного. 

Сторонники метода казни при помощи паров азота настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты указывают на возможное возникновение проблем, из-за которых казнь может превратиться в пытку. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.01.2024, 12:51
    Гость: Вань, гляди!

    36 лет мурыжили!! Жесть. Это он попал в тюрьму в 1988 году в возрасте 22 лет.
    У нас бы давно вышел по УДО. И тут вопрос риторический. Если его приговорили к смерти, что он делал столько лет в тюрьме (36 лет)??? В приговоре есть указано, что должен сидеть до исполнения оного?
    Жуткая страна. Про гуманизм молчим.

  3. 26.01.2024, 12:21
    Гость: иван з.

    Я ж говорю, в первоисточнике. Кликните по ссылке на РИА Новости в тексте заметки(выделено синим).

  5. 26.01.2024, 11:56
    Гость: Ка

    Приводить приговор в исполнение нужно тем же инструментом (или аналогичным) и методом что сделал наказуемый. Как говориться - выбор сделан! Будут, конечно, трудности, но всё реализуемо.

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