В США впервые казнили человека с помощью паров азота

08:15 26.01.2024

В США состоялась первая казнь при помощи паров азота. Как сообщает РИА Новости, в штате Алабама был лишен жизни 58-летний заключенный, осужденный Юджин Смит, осужденный за заказное убийство в 1988 году.

"Правосудие осуществилось", - говорится в офисе генпрокурора штата Стива Маршалла.

Как отмечается, казнь состоялась после неудачных попыток оспорить меру в Верховном суде США и вопреки возражениям ООН и правозащитников. Азот был пущен через дыхательную маску, спровоцировав гипоксию и смерть. По данным американских СМИ, Смит сам выбрал такой способ, ранее несколько попыток привести смертный приговор в исполнение были неудачными. Так, в 2022 году казнь должна была пройти с помощью смертельной инъекции, но исполнители приговора не смогли ввести катетер в вену осужденного.

Сторонники метода казни при помощи паров азота настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты указывают на возможное возникновение проблем, из-за которых казнь может превратиться в пытку.