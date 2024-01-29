В Польше признали недопустимым называть концлагерь в Освенциме польским

11:01 29.01.2024

Лагерь "Аушвиц-Биркенау" был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на польской территории, занятой немцами в 1939 году. Об этом заявил маршал (спикер) польского Сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня, комментируя публикацию главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, в которой просто указывалось, что этот концлагерь находился в Польше.

"Лагерь "Аушвиц" был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на территориях, занятых немцами в 1939 году. Такова единственная правда. Хорошо, что запись Урсулы фон дер Ляйен дождалась исправления", - приводит слова Холовни ТАСС.

Ранее замечание главе ЕК за неточность в публикации сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский. "При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме ("Аушвиц-Биркенау - прим. ред.) необходимо указать, что его создали во время немецкой оккупации", - написал Сикорский.

Публикация главы ЕК была сделана 27 января по поводу Международного дня памяти жертв Холокоста. В списке нацистских концлагерей там просто указывалось "лагерь "Аушвиц", Польша" без указания того, что концлагерь был создан на польской территории фашистами. Позже неточность в публикации была устранена.