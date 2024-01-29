В Польше признали недопустимым называть концлагерь в Освенциме польским

Лагерь "Аушвиц-Биркенау" был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на польской территории, занятой немцами в 1939 году. Об этом заявил маршал (спикер) польского Сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня, комментируя публикацию главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, в которой просто указывалось, что этот концлагерь находился в Польше.

"Лагерь "Аушвиц" был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на территориях, занятых немцами в 1939 году. Такова единственная правда. Хорошо, что запись Урсулы фон дер Ляйен дождалась исправления", - приводит слова Холовни ТАСС.

Ранее замечание главе ЕК за неточность в публикации сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский. "При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме ("Аушвиц-Биркенау - прим. ред.) необходимо указать, что его создали во время немецкой оккупации", - написал Сикорский.

Публикация главы ЕК была сделана 27 января по поводу Международного дня памяти жертв Холокоста. В списке нацистских концлагерей там просто указывалось "лагерь "Аушвиц", Польша" без указания того, что концлагерь был создан на польской территории фашистами. Позже неточность в публикации была устранена.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.01.2024, 19:02
    Гость: "гурулёвский" список

    Известные узники
    Погибшие в лагере Освенцим
    Эстелла Агстериббе—нидерландская гимнастка,олимпийская чемпионка 1928 г
    Александр Бандера—украинский националистический деятель,младший брат Степана Бандеры.
    Василий Бандера —укр.националистический деятель,младший брат Степана Бандеры.
    Отто Валльбург—немецкий киноактёр.
    Бедржих Вацлавек—чехословацкий литературный критик и марксистский эстетик.
    Арпад Вейс—венгерский футболист и тренер.
    Жак Вентура—греческий коммунист еврейского происхождения.
    Иосиф (Юзеф) Ковальский—католический польский священник-салезианец, причисленный к лику святых мучеников.
    Максимилиан Кольбе—католический польский священник-францисканец, причисленный к лику святых мучеников.
    Григорий Перадзе—архимандрит Польской православной церкви, богослов, церковный учёный, священномученик.
    Ирен Немировски—французская писательница.
    Сандро Фазини —русский и французский художник и фотограф.
    Арон Симанович —личный секретарь Григория Распутина, мемуарист.
    Илья Фондаминский—российский политический и общественный деятель, канонизированный Константинопольским патриархатом как святой мученик.
    Юлиус Хирш—немецкий футболист.

  5. 29.01.2024, 16:22
    Гость: Дед

    Вполне логичное и своевременное решение.Только почему опять наполовину?
    Надо бы вернуть территорию Германии.Тогда всё встанет на свои места и все сразу всё поймут.

Все комментарии (14)
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