В Польше признали недопустимым называть концлагерь в Освенциме польским
Лагерь "Аушвиц-Биркенау" был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на польской территории, занятой немцами в 1939 году. Об этом заявил маршал (спикер) польского Сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня, комментируя публикацию главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, в которой просто указывалось, что этот концлагерь находился в Польше.
"Лагерь "Аушвиц" был немецким нацистским концентрационным лагерем, созданным на территориях, занятых немцами в 1939 году. Такова единственная правда. Хорошо, что запись Урсулы фон дер Ляйен дождалась исправления", - приводит слова Холовни ТАСС.
Ранее замечание главе ЕК за неточность в публикации сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский. "При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме ("Аушвиц-Биркенау - прим. ред.) необходимо указать, что его создали во время немецкой оккупации", - написал Сикорский.
Публикация главы ЕК была сделана 27 января по поводу Международного дня памяти жертв Холокоста. В списке нацистских концлагерей там просто указывалось "лагерь "Аушвиц", Польша" без указания того, что концлагерь был создан на польской территории фашистами. Позже неточность в публикации была устранена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Там немцы работали в персонале.
Известные узники
Погибшие в лагере Освенцим
Эстелла Агстериббе—нидерландская гимнастка,олимпийская чемпионка 1928 г
Александр Бандера—украинский националистический деятель,младший брат Степана Бандеры.
Василий Бандера —укр.националистический деятель,младший брат Степана Бандеры.
Отто Валльбург—немецкий киноактёр.
Бедржих Вацлавек—чехословацкий литературный критик и марксистский эстетик.
Арпад Вейс—венгерский футболист и тренер.
Жак Вентура—греческий коммунист еврейского происхождения.
Иосиф (Юзеф) Ковальский—католический польский священник-салезианец, причисленный к лику святых мучеников.
Максимилиан Кольбе—католический польский священник-францисканец, причисленный к лику святых мучеников.
Григорий Перадзе—архимандрит Польской православной церкви, богослов, церковный учёный, священномученик.
Ирен Немировски—французская писательница.
Сандро Фазини —русский и французский художник и фотограф.
Арон Симанович —личный секретарь Григория Распутина, мемуарист.
Илья Фондаминский—российский политический и общественный деятель, канонизированный Константинопольским патриархатом как святой мученик.
Юлиус Хирш—немецкий футболист.
На карту взгляните. Откуда там "союзники".
Они под принуждением туда шли работать? :-)
Вполне логичное и своевременное решение.Только почему опять наполовину?
Надо бы вернуть территорию Германии.Тогда всё встанет на свои места и все сразу всё поймут.