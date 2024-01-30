В ЕС согласовали использование доходов от замороженных актив РФ

08:20 30.01.2024

Постпреды Евросоюза в понедельник, 29 декабря, согласились с предложением Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председательство Бельгии в Совете ЕС.

Соответствующее предложение было подготовлено в декабре 2023 года. Позднее сообщалось, что в ЕС "успешно идет работа над планом введения налога на прибыль" от замороженных активов России. При этом часть стран, включая Германию, выступают против конфискации самих российских активов.

Как отмечает агентство, более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС, из них значительная часть - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

В октябре 2023 года власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов активов РФ. ЕС в марте 2022 года принял решение заморозить российские активы в странах Евросоюза.