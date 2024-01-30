В ЕС согласовали использование доходов от замороженных актив РФ

Постпреды Евросоюза в понедельник, 29 декабря, согласились с предложением Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председательство Бельгии в Совете ЕС.

Соответствующее предложение было подготовлено в декабре 2023 года. Позднее сообщалось, что в ЕС "успешно идет работа над планом введения налога на прибыль" от замороженных активов России. При этом часть стран, включая Германию, выступают против конфискации самих российских активов. 

Как отмечает агентство, более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС, из них значительная часть - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

В октябре 2023 года власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов активов РФ. ЕС в марте 2022 года принял решение заморозить российские активы в странах Евросоюза.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.01.2024, 11:26
    Гость: ну вы и наивны

    с какого перепугу личности отправившие сотни миллиардов в пользу запада начнут арестовывать западную собственность и тем более обращать ее в пользу страны?

  2. 30.01.2024, 10:56
    Гость: retvizan

    В этом году они арестовали наши 200 миллиардов евро. В следующем году мы переведем в их банки 400 миллиардов. Пусть подавятся.

  3. 30.01.2024, 09:26
    Гость: stalker

    России давно бы следовало арестовать все акции и доли иностранных компаний и физических лиц в организациях РФ. А заодно все доходы в виде дивидендов по этим акциям и долям обратить в пользу нашей страны.

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