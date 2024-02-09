Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ омерзение и ненависть

13:41 9.02.2024

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что испытывает чувство ненависти, презрения и омерзения, смотря на биографию нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В своем Telegram-канале Медведев сообщил, что испытывает чувство ненависти к тем, "кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок и миллионы людей были обречены на страдания и смерть".

Чувство презрения к западным странам, "которые маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне", а также "омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких", написал зампред. "Пусть земля горит у него под ногами!" - резюмировал Медведев.

Об отставке Залужного и назначении Сырского президент Украины объявил в четверг вечером, однако указы долгое время не были опубликованы. Зеленский поблагодарил Залужного за работу на посту главкома ВСУ и предложил ему остаться "в команде", принял ли генерал это предложение не уточняется. При этом президент указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий ВСУ на 2024 год и представление "команды перезагрузки", пишет ТАСС.

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Зеленский назвал его "наиболее опытным украинским командующим".