Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ омерзение и ненависть

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что испытывает чувство ненависти, презрения и омерзения, смотря на биографию нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В своем Telegram-канале Медведев сообщил, что испытывает чувство ненависти к тем, "кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок и миллионы людей были обречены на страдания и смерть".

Чувство презрения к западным странам, "которые маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне", а также "омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких", написал зампред. "Пусть земля горит у него под ногами!" - резюмировал Медведев.

Об отставке Залужного и назначении Сырского президент Украины объявил в четверг вечером, однако указы долгое время не были опубликованы. Зеленский поблагодарил Залужного за работу на посту главкома ВСУ и предложил ему остаться "в команде", принял ли генерал это предложение не уточняется. При этом президент указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий ВСУ на 2024 год и представление "команды перезагрузки", пишет ТАСС.

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Зеленский назвал его "наиболее опытным украинским командующим". 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2024, 16:38
    Гость: rick

    "Гость: Штурман
    Проблема не в чувствах ДАМ по Сырскому,а в том кто будет подписывать капитуляцию Куева. "
    --
    Не говори штурман ГОП, пока не перескочишь. Смотри лучше, что УЖЕ происходит в РФ и КУДА идет РФ.

  2. 09.02.2024, 16:34
    Гость: rick

    В своем Telegram-канале Медведев сообщил, что испытывает чувство ненависти к тем, "кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок и миллионы людей были обречены на страдания и смерть""
    ---
    А как насчет того, что Д.Медведев был ЧЛЕНОМ КПСС, т.е. стало быть разделял идеи социализма, В.И.Ленина как основателя СССР. И разве не В.И.Ленина руководство АНТИСОВЕТСКОЙ РФ, в которое кстати входит и Д.Медведев, обвиняет во всем, начиная с краха РИ, к которому В.И.Ленин не имел никакого отношения до создания СССР,
    где Украина была союзной республикой, где СНОВА В.И.Ленин виноват. И самое интересное то, что ВСЕ(!) высшие руководители РФ - есть бывшие члены КПСС.
    Так, господину Д.Медведеву, прежде говорить о предательстве Сирского, надо начинать с себя. Так будет по крайней мере честно.

  3. 09.02.2024, 16:34
    Гость: Лучезар

    А когда Медведев норвежцам услужил со своим подарком - он восторг испытывал?

Все комментарии (25)
Выбор читателей
Америка не выдержала бремя лидерства
28 человек погибли при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске
Так какую страну создал Ленин?
Freepik"/>
С 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов
Избранное
Игорь Саруханов, 20 апреля, Lюstra Bar
От хлебных сухарей до шведского стола: эволюция армейского питания
Каждому по труду! Что может заставить работодателя повысить сотрудникам зарплаты
Дмитрий Хоронько «Бац!.. И уже 50», 25 февраля, «Школа современной пьесы»
Игорь Алтушкин: карьера уральского бизнесмена
«Теплая Трасса» и др. («Третий день весны»), 3 марта «Китайский Летчик Джао Да»
«Северный Флот», 23 октября, «ГлавКлуб»
Стройка – ложь, да в ней намёк
Увеличится ли ваш вес после отказа от курения
Зачем Лукашенко объявил войну бело-красно-белому флагу
3000 зданий для Вооруженных сил России сдадут в эксплуатацию в 2021 году
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации