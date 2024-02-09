Медведев заявил, что испытывает к новому главкому ВСУ омерзение и ненависть
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что испытывает чувство ненависти, презрения и омерзения, смотря на биографию нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
В своем Telegram-канале Медведев сообщил, что испытывает чувство ненависти к тем, "кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок и миллионы людей были обречены на страдания и смерть".
Чувство презрения к западным странам, "которые маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне", а также "омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких", написал зампред. "Пусть земля горит у него под ногами!" - резюмировал Медведев.
Об отставке Залужного и назначении Сырского президент Украины объявил в четверг вечером, однако указы долгое время не были опубликованы. Зеленский поблагодарил Залужного за работу на посту главкома ВСУ и предложил ему остаться "в команде", принял ли генерал это предложение не уточняется. При этом президент указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий ВСУ на 2024 год и представление "команды перезагрузки", пишет ТАСС.
Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Зеленский назвал его "наиболее опытным украинским командующим".
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Гость: Штурман
Проблема не в чувствах ДАМ по Сырскому,а в том кто будет подписывать капитуляцию Куева. "
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Не говори штурман ГОП, пока не перескочишь. Смотри лучше, что УЖЕ происходит в РФ и КУДА идет РФ.
В своем Telegram-канале Медведев сообщил, что испытывает чувство ненависти к тем, "кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок и миллионы людей были обречены на страдания и смерть""
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А как насчет того, что Д.Медведев был ЧЛЕНОМ КПСС, т.е. стало быть разделял идеи социализма, В.И.Ленина как основателя СССР. И разве не В.И.Ленина руководство АНТИСОВЕТСКОЙ РФ, в которое кстати входит и Д.Медведев, обвиняет во всем, начиная с краха РИ, к которому В.И.Ленин не имел никакого отношения до создания СССР,
где Украина была союзной республикой, где СНОВА В.И.Ленин виноват. И самое интересное то, что ВСЕ(!) высшие руководители РФ - есть бывшие члены КПСС.
Так, господину Д.Медведеву, прежде говорить о предательстве Сирского, надо начинать с себя. Так будет по крайней мере честно.
А когда Медведев норвежцам услужил со своим подарком - он восторг испытывал?
неа ,это паника
противный.