В Польше фермеры протестуют против импорта сельхозпродукции с Украины

По всей территории Польши стартовали акции протеста фермеров против импорта сельхозпродукции с Украины, пишут "Ведомости".

Главные и городские дороги будут перекрыты с 10:00 до 14:00 по местному времени. В некоторых местах акции могут начаться раньше и продлятся до 18:00. Дороги будут временно перекрыты более чем в 200 местах.

Фермеры недовольны "пассивностью" польских властей и решением Еврокомиссии продлить соглашение о беспошлинной торговле с Украиной до 2025 г., говорилось в заявлении профсоюза фермеров "Солидарность". Кроме того, они не согласны с европейским "зеленым курсом", который подразумевает достижение углеродной нейтральности до 2050 г. Согласно заявлению, протесты могут продлиться до 10 марта.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.02.2024, 15:43
    Гость: Не ха-ха-ха

    90% мира всегда знало о существовании России, в последние 2 года также большая часть народонаселения планеты узнало о существовании Украины

  5. 09.02.2024, 13:46
    Гость: не стесняюсь ответить

    А то, что Польша до сего дня закупает у Белоруссии и России зерно они знают??? Причём весьма активно.

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