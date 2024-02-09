В Польше фермеры протестуют против импорта сельхозпродукции с Украины

12:11 9.02.2024

По всей территории Польши стартовали акции протеста фермеров против импорта сельхозпродукции с Украины, пишут "Ведомости".

Главные и городские дороги будут перекрыты с 10:00 до 14:00 по местному времени. В некоторых местах акции могут начаться раньше и продлятся до 18:00. Дороги будут временно перекрыты более чем в 200 местах.

Фермеры недовольны "пассивностью" польских властей и решением Еврокомиссии продлить соглашение о беспошлинной торговле с Украиной до 2025 г., говорилось в заявлении профсоюза фермеров "Солидарность". Кроме того, они не согласны с европейским "зеленым курсом", который подразумевает достижение углеродной нейтральности до 2050 г. Согласно заявлению, протесты могут продлиться до 10 марта.