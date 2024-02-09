В Польше фермеры протестуют против импорта сельхозпродукции с Украины
По всей территории Польши стартовали акции протеста фермеров против импорта сельхозпродукции с Украины, пишут "Ведомости".
Главные и городские дороги будут перекрыты с 10:00 до 14:00 по местному времени. В некоторых местах акции могут начаться раньше и продлятся до 18:00. Дороги будут временно перекрыты более чем в 200 местах.
Фермеры недовольны "пассивностью" польских властей и решением Еврокомиссии продлить соглашение о беспошлинной торговле с Украиной до 2025 г., говорилось в заявлении профсоюза фермеров "Солидарность". Кроме того, они не согласны с европейским "зеленым курсом", который подразумевает достижение углеродной нейтральности до 2050 г. Согласно заявлению, протесты могут продлиться до 10 марта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в России нет собственного рынка и всю дрянь свозят для корма россиянам.
90% мира всегда знало о существовании России, в последние 2 года также большая часть народонаселения планеты узнало о существовании Украины
90% мира даже не знают, что Россия и Украина существуют.
Это- другое!
А то, что Польша до сего дня закупает у Белоруссии и России зерно они знают??? Причём весьма активно.