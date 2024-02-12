Новым президентом Финляндии стал бывший премьер-министр Александр Стубб

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов. Как пишет "Интерфакс", он набрал 51,6% голосов после подсчета всех бюллетеней.

Второй претендент на пост президента экс-глава финского МИД Пекка Хаависто набрал 48,4% голосов.

Первый тур выборов в Финляндии прошел 28 января, по результатам которого Стубб и Хаависто набрали 28,3% и 25,8% голосов соответственно. После чего была объявлена дата второго тура президентских выборов.

Согласно финскому законодательству, президент избирается на 6 лет не более чем на два срока подряд. Стубб станет тринадцатым по счету главой государства. Он вступит в должность 1 марта.

Александр Стубб занимал ряд министерских постов в правительствах страны. После назначения главой МИД в 2008 году он проявил себя активным сторонником НАТО. В 2014-2015 годах возглавлял кабмин. В 2017 году заявил, что навсегда уходит из политики.

В 2023 году Стубб неожиданно для многих заявил о претензиях на пост главы государства.

Финляндия выбирает нового президента в первый раз после вступления в НАТО в апреле 2023 года. В отличие от глав государств многих других стран Запада президент Финляндии играет важную роль в выработке и реализации внешней политики, представляет страну в НАТО и возглавляет силы обороны.

В ходе предвыборной кампании Стубб проявил себя как активный сторонник евроатлантического и антироссийского курса. Он выступал против членства РФ в Совете безопасности ООН, а также за отказ от полноценных отношений с восточным соседом до тех пор, пока российские войска находятся на Украине. Поддерживал конфискацию замороженных российских активов и их использование для помощи Киеву.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.02.2024, 15:50
    Гость: stalker

    Я не о вступлении Финляндии в НАТО говорю, а о смене руководства этой страны. Один русофоб другого сменил.

Все комментарии (12)
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