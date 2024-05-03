МИД Грузии объяснил отказ главы правительства от визита в США

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от приглашения Вашингтона посетить с официальным визитом США. Согласно заявлению МИД Грузии, премьер-министр страны был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент временно прекратит рассмотрение резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, подобного рода оговорки не соответствуют духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и доверии между странами. Точка зрения Грузии была "подробно" донесена до посла США в стране. 

Ранее американское посольство в Тбилиси распространило заявление посла США в Грузии Робин Даниган, в котором говорилось, что грузинская сторона отказалась участвовать во встрече в США по вопросам стратегического партнерства и помощи Грузии со стороны США. В свою очередь госдепартамент США подчеркнул, что законопроект об иноагентах и антизападная риторика "Грузинской мечты" ставят Грузию "на опасную траекторию", забыв отметить о том, что аналогичный закон давно работает в самих Штатах.

Парламент Грузии в среду на пленарном заседании принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В окончательном, третьем чтении законопроект будет поставлен на голосование в парламенте 17 мая.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.05.2024, 14:30
    Гость: Юляша

    какая же тут "нелогичность" ?обыкновенное паскудство.
    давно уже сказано: ласковое теля двух маток сосет :)

  2. 03.05.2024, 13:37
    Гость: Сердечник

    Политика грузинского правительства обывателю из РФ кажется нелогичной -и не с США, но не спешит и в объятия РФ.

  3. 03.05.2024, 13:29
    Гость: Юляша

    ....Кобахидзе отказался от приглашения Вашингтона посетить с официальным визитом США.....
    в знак осуждения гегемонской политики и русофобства СШП,и в знак поддержки России в ее борьбе с мировым фашизмом.Да ?:)
    Тогда молодец !

  4. 03.05.2024, 08:36
    Гость: stalker

    "Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, подобного рода оговорки не соответствуют духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и доверии между странами". Это на дипломатическом языке. А на простонародном это означает. что не надо совать свой нос в наши дела.

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