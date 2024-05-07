Пашинян пригрозил заблокировать в Армении российские телеканалы

15:47 7.05.2024

В Армении заблокируют российские телеканалы, если Москва проигнорирует "требования" местных властей, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

"Мы рассчитываем при вещании (российских каналов. — Прим. ред.) на уважение граждан и государственного порядка Армении. Мы не требуем чего-то сверхобычного. Договор предполагает уважение к Армении и ее интересам. Учитывая дружественные отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь потребовать. Но если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены, не должны вещать", — приводит его слова РИА Новости.

При этом глава армянского правительства не уточнил, что именно подразумевают эти "требования".

"Еще два раза потребуем, если нет, то уже сейчас мы должны констатировать, каким будет следующий шаг", — добавил Пашинян.

В марте 2024 года власти Армении запретили трансляцию передач "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на территории страны. Удаление из сетки вещания произошло из-за "постоянных нарушений", пишет "Коммерсант".

Авторские передачи нарушали ст. 5 и ст. 6 межправительственного соглашения о сотрудничестве в области массовых коммуникаций. Согласно закону, содержание передач не должно являться вмешательством во внутриполитическую жизнь и быть оскорбительным.