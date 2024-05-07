Пашинян пригрозил заблокировать в Армении российские телеканалы
В Армении заблокируют российские телеканалы, если Москва проигнорирует "требования" местных властей, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
"Мы рассчитываем при вещании (российских каналов. — Прим. ред.) на уважение граждан и государственного порядка Армении. Мы не требуем чего-то сверхобычного. Договор предполагает уважение к Армении и ее интересам. Учитывая дружественные отношения, мы готовы семь раз просить, потом семь потребовать. Но если после седьмого раза эти требования будут проигнорированы, другого варианта нет, эти телеканалы должны быть отключены, не должны вещать", — приводит его слова РИА Новости.
При этом глава армянского правительства не уточнил, что именно подразумевают эти "требования".
"Еще два раза потребуем, если нет, то уже сейчас мы должны констатировать, каким будет следующий шаг", — добавил Пашинян.
В марте 2024 года власти Армении запретили трансляцию передач "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на территории страны. Удаление из сетки вещания произошло из-за "постоянных нарушений", пишет "Коммерсант".
Авторские передачи нарушали ст. 5 и ст. 6 межправительственного соглашения о сотрудничестве в области массовых коммуникаций. Согласно закону, содержание передач не должно являться вмешательством во внутриполитическую жизнь и быть оскорбительным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если бы ты ходил в Русскую школу то изучал бы русский язык по учебнику д,фил.наук Бархударова (ян) и к.фил.наук его дочери тоже Бархударян.Но так как ты уился наверное в украинской сельской школе или медресе то про Бархударяна конечно не мог знать. Ну теперь знаеш.
Обективно Соловьёвские передачи пора закрывать или поставить другого журналиста более грамотного,более объективного и патриота. Если посмотреть ,что говаривал Соловьёв лет шесть - восемь назад то всё станет на место. И по Пашиняну, Пашинян в первую очередь враг своего народра.У Армении с РФ двух стороний военно-политический союз аж с 1996г, который не сработал в 2021 в период агресии Азерб против Армении, и не надо поднимать волну армяне хотят чтоб русские вовали за них, есть вариант выйдите из союза и всё. В Армении база РФ, разговоры идут о вступлении в НАТО ,но это только пока ОБС , а Азерб.имеет договор с ТР по военно экономическому и политическому сотрудничеству , проводит ежегодные учения ,осуществляет поставки воружения Украине и в то же аремя надёжный партнёр ,убивающий миротворцев. И скажите после того что случилось в 2023 доверие к РФ ещё более укрепилось? Турки и Азеры выталкивают РВ с Закавказья ,а виновата Армения.
Русские не верят армянам. Вообще.
Народ обстоятельно изучил и категорически расположил, кто в какой мере восхождения именит в его глазах по совершенству в искусстве обманства. Пословица говорит: "Мужик сер, но ум у него не черт съел", а другая: "Мужика обманет цыган, цыгана обманет еврей; а еврея обманет армянин; армянина обманет грек, а грека обманет только один черт, да и то, если ему Бог попустит". (Лесков Н.С.)
Абсолютно чудовищная история о том как азербайджанская банда насильников и педофилов культурно обогащала Ижевск. Два года Настя из Ижевска фактически была наложницей у азербайджанских насильников и педофилов. Впервые они изнасиловали ребёнка, когда её было 15 лет, потом шантажировали видеозаписью группового изнасилования, совершённого ими же. Эта история просто настоящий ад, местная азербайджанская диаспора контролировала и МВД и суд, они чувствовали свою абсолютную безнаказанность, такая станица Кущёвская, только в Ижевске, с азербайджанцами и без убийств(но это не точно). Самое главное, что наказание практически никто не понёс. Считать наказанием крошечный срок, два года тюрьмы, за многократное изнасилование просто смешно. Отделение местного уголовного розыска возглавлял видный член азербайджанской диаспоры Пунхан Намазов, который, по классике, отмазывал СВОИХ скотов, да и сам такой же скот. Даже один из насильников-азербайджанцев был опером в угрозыске, сейчас он уже вышел из тюрьмы и диаспора его пристроила ведущим специалистом в отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике Сюмсинского района Удмуртии. Больше не осудили НИКОГО. Несколько ублюдков, так же, по классике, сбежали в Азербайджан, который тоже не выдаёт СВОИХ насильников и даже самых конченных тварей.