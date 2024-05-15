Минобороны Азербайджана сообщило о скором уходе миротворцев РФ из Карабаха

В Ходжалинском аэропорту Азербайджана состоялась торжественная церемония, посвященная завершению миссии миротворческого контингента России. По итогам мероприятия начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что вывод российских миротворцев завершится в ближайшие дни.

«После досрочного завершения миссии миротворческого контингента и его вывода с территории Азербайджана согласно соответствующему поручению Министерства обороны незамедлительно оказывается необходимая техническая и логистическая поддержка для вывода с территории Азербайджана вооружения и техники, личного состава миротворческого контингента»,— приводит его слова «Коммерсант».

Накануне, 14 мая, глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что Россия по просьбе Армении выведет временные оперативные группы с линии разграничения на армяно-азербайджанской границе. Российские пограничники продолжат охранять границу Армении с Турцией и Ираном по просьбе Еревана. В конце апреля колонна российских миротворцев приехала из Нагорного Карабаха в Армению, где для них подготовили места временной дислокации в Горисе и Сисиане.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел спецоперацию в Нагорном Карабахе, которая продлилась сутки. Вслед за этим стороны договорились о пребывании российских миротворцев в регионе до 2025 года. Однако 17 апреля стало известно, что Россия начала выводить контингент. В Кремле связали это решение с новыми геополитическими реалиями.

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