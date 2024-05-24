Reuters: Владимир Путин готов к мирным переговорам по Украине

14:20 24.05.2024

Президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры о прекращении огня с Украиной, если та согласится признать границы, по которым сейчас проходит линия фронта. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на четыре российских высокопоставленных источника. При этом, по их словам, Владимир Путин готов продолжать боевые действия, если на его предложение не ответят, пишет "Коммерсант".

Три анонимных источника, знакомые с обсуждениями в окружении Владимира Путина, заявили Reuters, что российский президент выражал разочарованность нескольким своим близким советникам по поводу того, что Запад сорвал российско-украинский переговорный процесс. Также глава государства недоволен нежеланием президента Украины Владимира Зеленского идти на переговоры, пишет агентство.

По словам двух источников, Владимир Путин считает, что успехов в зоне боевых действий сейчас достаточно, чтобы российские граждане восприняли их как победу. По словам трех собеседников агентства, президент России считает, что любые новые достижения на фронте потребуют еще одной мобилизации, которой власти стремятся избежать. "Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня — чтобы заморозить конфликт",— заявил один из четырех высокопоставленных российских источников, знакомый с ходом переговоров в Кремле по этому вопросу.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии агентству заявил, что российский президент неоднократно давал понять, что Россия открыта для диалога. Он также заверил, что Россия не хочет "вечной войны".