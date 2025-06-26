Верховный лидер Ирана поздравил иранцев с победой над Израилем

13:28 26.06.2025

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поздравил иранский народ с победой над Израилем по итогам 12-дневной войны, сообщает «Коммерсант».

«Поздравляю вас с победой над порочным сионистским режимом»,— написал Али Хаменеи в посте в соцсети X.

24 июня Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе в войне с Израилем. В его коммюнике говорилось, что в ответ на израильскую операцию «Народ как лев» вооруженные силы Исламской Республики по распоряжению верховного лидера Али Хаменеи «дали сокрушительный ответ» на наступательные действия противника.

В то же время жители Ирана обеспокоены тем, что Али Хаменеи не появлялся лично на публике уже почти неделю. Чиновники уходят от вопросов журналистов о местонахождении главы государства и его состоянии, пишут «Вести» со ссылкой на The New York Times.

Когда в эфире иранского телеканала ведущий напрямую спросил у главы архивного офиса Хаменеи Мехди Фазаэли, все ли в порядке с верховным лидером, то прямого ответа не прозвучало.

«Люди, которые отвечают за защиту верховного лидера, хорошо справляются со своей работой. Если бог даст, наш народ сможет отпраздновать победу рядом со своим лидером», — ответил чиновник.

Последние официальные заявления утверждают, что Хаменеи укрылся в бункере во время бомбардировок Израиля и воздерживается от электронных коммуникаций, чтобы избежать отслеживания.