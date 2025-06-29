Азербайджан отменил все культурные мероприятия по линии сотрудничества с РФ
Власти Азербайджана приняли решение отменить все культурные мероприятия по линии сотрудничества с Россией, пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры республики. Отмечается, что те граждане, которые купили билеты на концерты, фестивали, спектакли и выставки, смогут вернуть за них деньги.
"Отменены запланированные к проведению в Азербайджане государственными и частными предприятиями с участием России культурные мероприятия", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Мазахира Сафарова, обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, мужчину направили в СИЗО до 19 июля. Следствие полагает, что Сафаров был участником преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
До этого стало известно, что МИД Азербайджана выразил России протест на фоне задержаний соотечественников на Урале. Для этого в министерство был вызван временный поверенный в делах посольства РФ в Баку Петр Волоковых.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Долой оккупантов со всех российских рынков!
Зачем русскому человеку чайхана, в которой даже пиво не подают?
Русским репатриантам никаких льгот не дают...
И нам через границу едут всякие воры, убийцы террористы и насильники, а мы им льготы по оформлению гражданства.
Всем давать 5-тилетнее временное гражданство с ограничением прав, и за малейшее нарушение российского законодательства - вон, на родину предков без права повторного въезда..
красная линия?
Когда будет невыгодно в денежном выражении.
для 'сбивания самолетов". Разве только случай, как столкновение с птицей.
Никаких неискренних улыбок и рукопожатий, оборачивающихся для российского бюджета "безвозвратными потерями", а для граждан - постоянными "бытовыми", минимум, неудобствами, а максимум, унижением, когда, в случаях конкурсных или конфликтных ситуаций "диаспора", точнее, соответствующая ОПГ решает-распределяет, кому надлежит жить очень хорошо, а кому "и так сойдёт".
Кстати, это касается и всех других оборзевших от попустительства наших властей "суверенных" нацменов.