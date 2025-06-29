Азербайджан отменил все культурные мероприятия по линии сотрудничества с РФ

12:23 29.06.2025

Власти Азербайджана приняли решение отменить все культурные мероприятия по линии сотрудничества с Россией, пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры республики. Отмечается, что те граждане, которые купили билеты на концерты, фестивали, спектакли и выставки, смогут вернуть за них деньги.

"Отменены запланированные к проведению в Азербайджане государственными и частными предприятиями с участием России культурные мероприятия", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Мазахира Сафарова, обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, мужчину направили в СИЗО до 19 июля. Следствие полагает, что Сафаров был участником преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

До этого стало известно, что МИД Азербайджана выразил России протест на фоне задержаний соотечественников на Урале. Для этого в министерство был вызван временный поверенный в делах посольства РФ в Баку Петр Волоковых.