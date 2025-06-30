Армения и ЕС официально приступили к обсуждению оборонного сотрудничества

Армения и Евросоюз официально начали переговоры о взаимодействии в оборонной сфере. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны", - приводит его слова ТАСС.

Ранее заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян рассказал о выборе Армении между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По его словам, Ереван будет продолжать сотрудничество в рамках ЕАЭС, при этом усиливая степень взаимодействия с ЕС, пишет Lenta.ru.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2025, 20:37
    Гость: не тех обвиняете

    Посмотри в интернете состав первого ленинского Совнаркома так русских в нем нет.А русские остались вообще без своей республики благодаря Ленину,который еще и передавал русские земли вместе с населением той же Украине с проведением украинизации.
    У русских об армянах нехорошее мнение,обмануть это у них в крови,а еще армянские понты.

  2. 30.06.2025, 19:04
    Гость: Nic

    Дело житейское.Конечно завидно, как ейсоюз с трамостаном целуются.
    Если бы мигранты не были нужны, то их бы в РФ и не было.

  3. 30.06.2025, 18:56
    Гость: Гость

    Лукашенко 16 мая 2024г. на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым сказал следующее: «Вспомнил наш разговор перед войной, перед Вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно».
    Лидер страны-члена Организации Договора о коллективной безопасности фактически признается в обсуждении предстоящей агрессии в отношении другого участника ОДКБ (Армении) с агрессором (Азербайджаном), корреспондент Новости Армении обратилась в секретариат ОДКБ в надежде выяснить позицию генерального секретаря организации. Выяснилось, что позиция ОДКБ сводится к отсутствию позиции.
    «Приведенное Вами заявление сделано лидером суверенного государства в рамках двустороннего диалога, и не может быть предметом оценки Генерального секретаря ОДКБ.
    Хотим отметить важность прогресса в процессе делимитации между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года, а также необходимость продолжения армяно-азербайджанского диалога, значимым этапом которого стала встреча министров иностранных дел двух стран в Алматы», - говорится в официальном ответе секретариата ОДКБ.
    Нынешнее обострение отношений Армении с ОДКБ стало следствием недовольства официального Еревана реакцией ОДКБ на агрессию Азербайджана во время и после 44-дневной агрессивной войны Азербайджана и Турции в отношении Армении и Нагорного Карабаха. Азербайджан по сей день окупировал более 200 кв.км. Армянской ССР.

  4. 30.06.2025, 17:51
    Гость: Нищеброды

    из Кремлестана и из МИДе за период с 1918 -2020 за 50 лярдов зеленных и тонну чёрной икры продали туркам земли Царской Империи, такие как Нахичевань, Елизоветовскую область (Гандзак), Бакинскую область и наконец Арцах (Карабах).....а теперь готовятся вместе с турецким агентом-а6резантом Пашинян-задэ-гызы продать союзника Армению! Поэтому то уже 100 лет в Армении русских называют "белые турки"!

  5. 30.06.2025, 17:40
    Гость: таки

    Кремлевцы получили плюхи и от Азербайджана и Армении.Закавказье для России потеряно,зато миллионы мигрантов оттуда в РФ живут и процветают и не уважают ее народ,и ее законы.И зачем они в РФ нужны,если у их стран новые друзья?

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