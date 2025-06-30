Армения и ЕС официально приступили к обсуждению оборонного сотрудничества

Лукашенко 16 мая 2024г. на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым сказал следующее: «Вспомнил наш разговор перед войной, перед Вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно».

Лидер страны-члена Организации Договора о коллективной безопасности фактически признается в обсуждении предстоящей агрессии в отношении другого участника ОДКБ (Армении) с агрессором (Азербайджаном), корреспондент Новости Армении обратилась в секретариат ОДКБ в надежде выяснить позицию генерального секретаря организации. Выяснилось, что позиция ОДКБ сводится к отсутствию позиции.

«Приведенное Вами заявление сделано лидером суверенного государства в рамках двустороннего диалога, и не может быть предметом оценки Генерального секретаря ОДКБ.

Хотим отметить важность прогресса в процессе делимитации между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года, а также необходимость продолжения армяно-азербайджанского диалога, значимым этапом которого стала встреча министров иностранных дел двух стран в Алматы», - говорится в официальном ответе секретариата ОДКБ.

Нынешнее обострение отношений Армении с ОДКБ стало следствием недовольства официального Еревана реакцией ОДКБ на агрессию Азербайджана во время и после 44-дневной агрессивной войны Азербайджана и Турции в отношении Армении и Нагорного Карабаха. Азербайджан по сей день окупировал более 200 кв.км. Армянской ССР.