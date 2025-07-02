Макрон сообщил Зеленскому об отсутствии изменений в позиции Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о том, что позиция российского руководства по конфликту на Украине не изменилась. К такому выводу он пришел по итогам двухчасового телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

По словам одного из источников агентства, французский лидер передал Владимиру Зеленскому, что российская сторона по-прежнему отвергает прекращение огня.

Первый за три года телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона состоялся вчера вечером и продлился два часа. В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что в ходе беседы Эмманюэль Макрон призвал российского коллегу «как можно скорее» установить режим прекращения огня на Украине и начать переговоры между Украиной и Россией «для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта». Он также подчеркнул «неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины».

В пресс-службе Кремля указали, что президент России Владимир Путин в беседе с французским коллегой назвал украинский конфликт «прямым следствием политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Он заявил Эмманюэлю Макрону, что мирные договоренности по Украине должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. Президенты условились продолжить контакты в целях возможной координации шагов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.07.2025, 19:36
    Гость: stalker

    Страны Балтии входили в состав СССР на правах равноправных союзных республик. И права прибалтов ничем не отличались от прав других народов СССР.

  5. 02.07.2025, 16:49
    Гость: .Штурман

    Жабоед сказал кровавому клоуну Зе что Запад пока еще не смог обмануть Главу РФ с перемирием, то есть с передышкой для Куева, но он и прочие спонсоры Куева будут давить на Кремль и поддерживать нацистский режим в куеве до последнего хохла.

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