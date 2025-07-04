Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский пересказал в своем Telegram-канале сегодняшний телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и заявил, что стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, сообщает Газета.RU.

«Сегодня мы говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и, в более широком смысле, о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине», — написал Зеленский.

По его словам, Трамп согласился устроить встречу представителей Киева и Вашингтона по теме усиления украинской ПВО, а также обсудил вместе с Зеленским военную промышленность Украины и поделился мнением и текущей «дипломатической ситуации».

Украинский президент выразил готовность к «прямым проектам с Америкой».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.07.2025, 00:14
    Гость: Мадьяр

    занимается не производством, а уничтожением дронов их применением.
    У него нет информации о производстве. Ни в России, ни в Украине.
    Ситуация гораздо более страшная, чем он может себе представить. Потому что хохлы сегодня поставили на поток десять видов беспилотников и постоянно их будут усовершенствовать. Наши тоже делпют это. Но у нас всего пять видов и огромная нехватка умных голов. А они сегодня прокладывают путь к массовму производству ракет больщой мощности и большой дальности. Наши ... забыли, что у них ракетная и авиационная страна. Так что пожинать плоды технического прогресса будем вместе. Мы им шахеды, а они нам свои в ответку.
    И это истина.

  2. 04.07.2025, 22:36
    Гость: Будет до 1000 Шахедов ежедневно

    Атаковать будут 1000 “Шахедов” в сутки и больше. Никого не пугаю. Разведданные», — заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ “Мадьяр”.

    «Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но всюду достижимого „Шахеда”, все варианты усовершенствования которого мы оперативно не предвидим. Будет и 1000 единиц в сутки, и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных. Холодной головой включить мозги следует. Немедленно и всем, кто в теме», — сообщает Роберт Бровди («Мадьяр»).

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