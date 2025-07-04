Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с Трампом

19:45 4.07.2025

Президент Украины Владимир Зеленский пересказал в своем Telegram-канале сегодняшний телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и заявил, что стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, сообщает Газета.RU.

«Сегодня мы говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и, в более широком смысле, о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине», — написал Зеленский.

По его словам, Трамп согласился устроить встречу представителей Киева и Вашингтона по теме усиления украинской ПВО, а также обсудил вместе с Зеленским военную промышленность Украины и поделился мнением и текущей «дипломатической ситуации».

Украинский президент выразил готовность к «прямым проектам с Америкой».