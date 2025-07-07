14:55 7.07.2025

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усмотрел "звоночки" в процессе вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и проиллюстрировал дальнейшую судьбу оголтелых русофобов на Западе сигналами "радиостанции Судного дня".

"Для мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай. Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объемах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для нее процесса", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что Европарламент - "бессмысленный и беспощадный" - уже на этой неделе будет решать судьбу фон дер Ляйен. "Расклады неясны. Вполне вероятно, токсичная бабка и сохранит должность. Но звоночек прозвучал, а стало быть, для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай (кто не понял, тот поймет)", - добавил зампред Совбеза РФ, сопроводив это смеющимся смайликом.

Военная радиостанция, известная как УВБ-76 и получившая в СМИ прозвище "радиостанции Судного дня", регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей часто связывают с геополитическими событиями, пишет ТАСС.

7 июля будет обсуждаться вотум недоверия главе ЕК за коррупцию при закупке вакцин от COVID-19. Инициатором вынесения на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия выступил румынский евродепутат Георге Пиперя.