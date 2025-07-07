Медведев: для фон дер Ляйен «начинается спидошлиц и краснофай»
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усмотрел "звоночки" в процессе вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и проиллюстрировал дальнейшую судьбу оголтелых русофобов на Западе сигналами "радиостанции Судного дня".
"Для мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай. Похоже, злобная тетка-гинеколог всех достала. Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объемах получила, тем не менее осадочек остался. Это и стало триггером неприятного для нее процесса", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание, что Европарламент - "бессмысленный и беспощадный" - уже на этой неделе будет решать судьбу фон дер Ляйен. "Расклады неясны. Вполне вероятно, токсичная бабка и сохранит должность. Но звоночек прозвучал, а стало быть, для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай (кто не понял, тот поймет)", - добавил зампред Совбеза РФ, сопроводив это смеющимся смайликом.
Военная радиостанция, известная как УВБ-76 и получившая в СМИ прозвище "радиостанции Судного дня", регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей часто связывают с геополитическими событиями, пишет ТАСС.
7 июля будет обсуждаться вотум недоверия главе ЕК за коррупцию при закупке вакцин от COVID-19. Инициатором вынесения на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия выступил румынский евродепутат Георге Пиперя.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лично я к этой Урсуле симпатий не испытываю. Но переходить на хамство то зачем ? Чтобы крутизну свою показать ? Знаем мы цену этой "крутизны". Видели как господин М из Москвы дёрнул во время вагнеровского марша.
Симоньян ещё возьмёт Киев за три дня. Потерпите
"Кроме того, выяснилось, что она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии."
Это выяснилось практически сразу.
Так называемый "контракт" по вклаыванию еврейского генного шмурдяка Европейцам, до сих пор великий секрет. Его могут увидеть только специально допущеные депутаты европарламента, только при личном присутствии в американском посольстве, без права выноса, фотокопорования, заметок, цитирования..
Контракт был подписан евреем Блохом(презик Файзер) и еврейкой фон дер Ляйнен.. За отказ участвовать в биоэкспериметах людей в ЕС подвергали террору, увольняли с работы, сажали в тюрьмы.
Ну такая демократия в ЕС и гласность хе хе..
"Покровские ворота": "... роль обличителя общественных пороков идет Вам, как Соеву пенсне". Или по-простому: уж чья бы кобыла...
Он там пьяный постоянно, что он несёт вообще??