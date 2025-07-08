США с 1 августа вводят новые пошлины против 14 стран

09:15 8.07.2025

Президент США Дональд Трамп сообщил о решении обложить импорт товаров из 14 стран новыми тарифами. Вступление пошлин в силу намечено на 1 августа 2025 года, о чём американский лидер уведомил соответствующих глав государств официальными письмами.

Первыми уведомления получили премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен: Вашингтон намерен ввести 25-процентную пошлину на весь импорт из этих стран. Такие же тарифы будут применены к Малайзии и Казахстану, тогда как для ЮАР ставка составит 30%, а для Лаоса и Мьянмы — по 40%.

Позже Белый дом обнародовал еще семь писем, направленных лидерам Туниса (25%), Боснии и Герцеговины (30%), Индонезии (32%), Бангладеш и Сербии (по 35%), Камбоджи и Таиланда (по 36%).

Трамп подчеркнул, что ответные меры со стороны этих стран приведут к зеркальному повышению тарифов со стороны США. Вместе с тем он призвал зарубежных производителей перенести производство на американскую территорию, чтобы избежать дополнительных сборов.

«Решение окончательное — хотя, возможно, не на 100%», — заявил глава государства журналистам, добавив, что открыт к диалогу, если поступят предложения об альтернативных вариантах.

Премьер-министр Японии уже выразил сожаление в связи с решением Вашингтона, отметив, что Токио продолжит переговоры в поисках взаимовыгодного соглашения. Южнокорейская сторона, в свою очередь, выступила с инициативой организации саммита Трампа и Ли Чжэ Мена, надеясь обсудить торговые разногласия и укрепить двустороннее сотрудничество. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил заинтересованность в продолжении переговоров до момента вступления тарифов в силу.