США с 1 августа вводят новые пошлины против 14 стран

Президент США Дональд Трамп сообщил о решении обложить импорт товаров из 14 стран новыми тарифами. Вступление пошлин в силу намечено на 1 августа 2025 года, о чём американский лидер уведомил соответствующих глав государств официальными письмами.

Первыми уведомления получили премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен: Вашингтон намерен ввести 25-процентную пошлину на весь импорт из этих стран. Такие же тарифы будут применены к Малайзии и Казахстану, тогда как для ЮАР ставка составит 30%, а для Лаоса и Мьянмы — по 40%.

Позже Белый дом обнародовал еще семь писем, направленных лидерам Туниса (25%), Боснии и Герцеговины (30%), Индонезии (32%), Бангладеш и Сербии (по 35%), Камбоджи и Таиланда (по 36%).

Трамп подчеркнул, что ответные меры со стороны этих стран приведут к зеркальному повышению тарифов со стороны США. Вместе с тем он призвал зарубежных производителей перенести производство на американскую территорию, чтобы избежать дополнительных сборов.

«Решение окончательное — хотя, возможно, не на 100%», — заявил глава государства журналистам, добавив, что открыт к диалогу, если поступят предложения об альтернативных вариантах.

Премьер-министр Японии уже выразил сожаление в связи с решением Вашингтона, отметив, что Токио продолжит переговоры в поисках взаимовыгодного соглашения. Южнокорейская сторона, в свою очередь, выступила с инициативой организации саммита Трампа и Ли Чжэ Мена, надеясь обсудить торговые разногласия и укрепить двустороннее сотрудничество. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил заинтересованность в продолжении переговоров до момента вступления тарифов в силу.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.07.2025, 11:10
    Гость: гость

    Даже почивший пакс-американа не был таким американа как трампизм. Это не протекционизм, это выкручивание рук.

Выбор читателей
Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля
В МИД Азербайджана назвали способ улучшить отношения с Россией
Евро-российская война
Самолет МС-21 за два года подорожал на 65%
Избранное
Кто и зачем убил Мэрилин Монро
Как грамотно покрасить стены в доме? Советы, которые изменят ваше отношение к ремонту
Трейлер фильма «Баба Мороз и тайна Нового Года»
Гладиолусы на дачном участке: как ухаживать за гладиолусами
Сектор Газовой Атаки «Рожденный на Земле»
Что делать России, когда «холодильник побеждает телевизор»
Такая разная Ирина Рахманова
Тяжело в учении – сытно в столовой: новобранцам весеннего призыва рассказывают, что их ждет
Гарик Сукачев «Помнишь» (винил)
Вадим Степанцов предсказал имя первой леди Америки 20 лет назад
В Доме-музее Ростроповича в Оренбурге восстановили историю картины с автоматом
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации