Трамп пообещал Зеленскому отправить ракеты для Patriot

13:49 8.07.2025

Президент США Дональд Трамп обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot, пишет Газета.RU со ссылкой на издание Axios.

Во время телефонного разговора американский президент также обещал содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.

Axios также отметило, что Трамп накануне общался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Немецкий лидер просил американского коллегу «разморозить» поставки ракет-перехватчиков Patriot для Украины.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву после паузы, вызванной пересмотром арсеналов. Военное ведомство подтвердило, что решение принято по указанию Дональда Трампа. Сам президент США заявил, что разочарован результатами разговора с Владимиром Путиным, и пообещал усилить поддержку Украины, в том числе средствами ПВО и высокоточными боеприпасами.

