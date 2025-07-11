Макрон объявил о планах коалиции стран начать патрулирование Украины

09:05 11.07.2025

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» намерены приступить к воздушному и морскому патрулированию территории Украины.

Об этом он сообщил 10 июля в ходе беседы с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Фрагмент их разговора опубликован на YouTube.

«Сейчас ведётся работа по координации усилий 30 стран-партнёров для организации патрулирования в воздушном и морском пространстве», — подчеркнул Макрон. По его словам, подобные действия станут «стратегическим сигналом» для Москвы.

Кроме того, в тот же день французский президент подтвердил свою готовность направить на Украину до 50 тысяч военнослужащих. Макрон также допустил возможность участия других европейских армий, отметив, что сформированные силы могут действовать под эгидой НАТО.