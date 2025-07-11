Макрон объявил о планах коалиции стран начать патрулирование Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» намерены приступить к воздушному и морскому патрулированию территории Украины.
Об этом он сообщил 10 июля в ходе беседы с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Фрагмент их разговора опубликован на YouTube.
«Сейчас ведётся работа по координации усилий 30 стран-партнёров для организации патрулирования в воздушном и морском пространстве», — подчеркнул Макрон. По его словам, подобные действия станут «стратегическим сигналом» для Москвы.
Кроме того, в тот же день французский президент подтвердил свою готовность направить на Украину до 50 тысяч военнослужащих. Макрон также допустил возможность участия других европейских армий, отметив, что сформированные силы могут действовать под эгидой НАТО.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Теперь понятно почему жена Макрона по морде бьёт.
В ЕС фашизм и надо уже осознать этот простой факт...
Те,кто живет в ЕС - "осознали" это уже 30 лет КАК.
Но вам,в России были пофигу миллионы русских,лишенных гражданства,имущества,языка,образования,вам плевать на взорванные Памятники и уничтоженные могилы Героев...а теперь,значит,доходит ?А не поздновато ?
уже в 1812...а чуть позже в Крымскую лезли как вши,потом в Гражданскую пакостили,потом французские заводы на Адольфа трудились денно и нощно...
Цитата:- «французский президент подтвердил свою готовность направить на Украину до 50 тысяч военнослужащих. Макрон также допустил возможность участия других европейских армий,»
История по жизни, а не по учебнику:
60-е. С Китаем напряженка. Служу на Д.Востоке. До СВО не дошло, но до Даманского и Желанашколь дошло (малая кровь).
Приятель, он из района Лиговка, из Питера, дембельнулся в средине- конце 60х пишет мне (а я не дембельнулся и пошёл в в.училище (не в ВДВ, где служили, в другое)).
Что пишет, что его младшего брата пятикласника питерские лиговские подворотненские гопники подвергали рекету (перевод на современный язык- тогда я не слышал этого слова)- давай 20-30 коп, которые тебе мама дала в школу на обед, иначе...
Однажды младший братишка приводит вместо 30 коп. к подворотненским лиговским гопникам за руку старшего брата, ВДВшника, только что дембельнувшегося....
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А что, если, «готовность направить на Украину до 50 тысяч военнослужащих», равносильно возвращению из ВДВ в Украину на защиту младшего брата?
А «старший брат» (тогда)т (пока ещё не директор РФ», в 1990-х радостно потирал руки на подарок ЕМУ всего ЯО оружия Украины и рылся в воспоминаниях детства- а- вот оно- «обманули дурачка на 4 кулачка!»
Одесса - ключь к украине