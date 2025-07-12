Лавров во время визита в КНДР передал Ким Чен Ыну послание Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от президента Владимира Путина.
"Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время", — приводит слова Лаврова РИА Новости.
Накануне глава российского МИДа прибыл в Северную Корею с визитом. Он проводит переговоры с руководством страны.
На встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи Лавров обсудил вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих контактов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И дорогого освободителя Руси Кима послал?
Так налом и передал? Переводом нельзя?
косяки шойги исправлять?