WSJ: командир разбившегося самолета Air India мог выключить подачу топлива
Согласно предварительному отчету о крушении в июне пассажирского самолета Air India в Ахмедабаде, командир судна отключил подачу топлива в двигатели. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с проведенной властями США экспертизой, пишет "Коммерсант".
По данным WSJ, запись диалога между двумя пилотами самолета указывает на то, что именно капитан задействовал переключатели, контролирующие подачу топлива к двум двигателям лайнера. Утверждается, что второй пилот "сначала удивился, а затем запаниковал, в то время как командир, казалось, сохранял спокойствие". В отчете не уточняется, было ли отключение случайным или преднамеренным.
В предварительном отчете Бюро по расследованию авиапроисшествий Индии (AAIB) не содержится выводов о причинах крушения или о том, почему могла быть отключена подача топлива. В документе при этом не исключаются неисправности самолета или проблемы с техобслуживанием.
Boeing 787 авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, разбился 12 июня через 30 секунд после взлета. Воздушное судно, на борту которого находились 242 человека, упало на здание медицинского колледжа. Погибли более 270 человек, включая находившихся в общежитии студентов. Выжил только один пассажир лайнера.
Комментарии читателей Оставить комментарий
:)))
Кто то взялся за индусов.
Через несколько дней такой же Боинг,но уже из Англии в Индию,тоже чуть не упал.
Боинг вернулся,
устранили "неисправность". А пиплы все не могут связать эти два факта.
Индусы шумно и грязно заполнили англояз.страны,и кому то это не нравится.
Я их очень даже понимаю. И вы тоже понимаете,не стесняйтесь.это не смертельно.
Вряд ли подобный случай - аогумент.
Достаточно подсчитать, сколько в мире, хотя бы в день, полётов и сколько таких "суицидов" ( кавычки - поскольку пока предположение)
никаким отбором не поймать.
16 мая 1972 года к Светлогорске Калининградской области произошла самая неоднозначная авиакатастрофа. Согласно официально версии, военно-транспортный самолет Ан-24 совершал традиционный приграничный рейд... но затем врезался в дерево и упал прямо на детский сад. Погибли как сами пилоты, так и 23 ребенка и воспитательницы. Летчики ошиблись с высотой, поэтому летели чересчур низко — так сказали официальные лица.
Согласно «народной» версии, военные были сильно пьяны. Как бы там ни было, детей в спешке захоронили, на месте уничтоженного детского сада быстро разбили сквер и быстро замяли трагедию...В городе были отключены связь и электричество, жителям запретили покидать дома, было прекращено железнодорожное сообщение.Однако, о советской беде сообщала одна из зарубежных радиостанций. Это было фиаско... представитель КГБ был вынужден признать факт: наши переговоры перехватили зарубежные спецслужбы. Памятник погибшим детям был поставлен лишь после развала СССР.
Хорошая подача апологетам беспилотной авиации.
Так, понаберут статистику явных или мнимых суицыдных авиаслучаев, плюс евдокимовских кандебоберов на ВПП, плюс неадекватных решений КВС (донецкий обход грозы "сверху" с переходом в плоский штопор, for example), и прочее, и прочее (про нетрезвых - скромно промолчим), и, глядишь, таки докажут, что чел в кокпите - вредоносный элемент "системы".
И крыть-то, в общем, нечем.
Система профотбора и подготовки лëтных кадров почила в бозе, и не только на "одной седьмой".
У нас - блатняк, у них - обучение по комиксам, без мало-мальски приличной подачи теории, технических знаний, в основном - выработка тактильной моторики вкупе с речевыми штампами.
Беда, однако!
Одна надëга оставить чела в "контуре" - привлечь к управлению на каком-то разумном уровне, на каких-то, вероятно, критических режимах - операторов FPV (когда тем, наконец, надоест убивать друг друга).