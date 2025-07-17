WSJ: командир разбившегося самолета Air India мог выключить подачу топлива

Согласно предварительному отчету о крушении в июне пассажирского самолета Air India в Ахмедабаде, командир судна отключил подачу топлива в двигатели. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с проведенной властями США экспертизой, пишет "Коммерсант".

По данным WSJ, запись диалога между двумя пилотами самолета указывает на то, что именно капитан задействовал переключатели, контролирующие подачу топлива к двум двигателям лайнера. Утверждается, что второй пилот "сначала удивился, а затем запаниковал, в то время как командир, казалось, сохранял спокойствие". В отчете не уточняется, было ли отключение случайным или преднамеренным.

В предварительном отчете Бюро по расследованию авиапроисшествий Индии (AAIB) не содержится выводов о причинах крушения или о том, почему могла быть отключена подача топлива. В документе при этом не исключаются неисправности самолета или проблемы с техобслуживанием.

Boeing 787 авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, разбился 12 июня через 30 секунд после взлета. Воздушное судно, на борту которого находились 242 человека, упало на здание медицинского колледжа. Погибли более 270 человек, включая находившихся в общежитии студентов. Выжил только один пассажир лайнера. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.07.2025, 21:07
    Гость: Очередная утка.

    :)))
    Кто то взялся за индусов.
    Через несколько дней такой же Боинг,но уже из Англии в Индию,тоже чуть не упал.
    Боинг вернулся,
    устранили "неисправность". А пиплы все не могут связать эти два факта.

    Индусы шумно и грязно заполнили англояз.страны,и кому то это не нравится.
    Я их очень даже понимаю. И вы тоже понимаете,не стесняйтесь.это не смертельно.

  2. 17.07.2025, 17:44
    Гость: Nic

    Вряд ли подобный случай - аогумент.
    Достаточно подсчитать, сколько в мире, хотя бы в день, полётов и сколько таких "суицидов" ( кавычки - поскольку пока предположение)

  4. 17.07.2025, 16:09
    Гость: Неоднозначно, ага.

    16 мая 1972 года к Светлогорске Калининградской области произошла самая неоднозначная авиакатастрофа. Согласно официально версии, военно-транспортный самолет Ан-24 совершал традиционный приграничный рейд... но затем врезался в дерево и упал прямо на детский сад. Погибли как сами пилоты, так и 23 ребенка и воспитательницы. Летчики ошиблись с высотой, поэтому летели чересчур низко — так сказали официальные лица.
    Согласно «народной» версии, военные были сильно пьяны. Как бы там ни было, детей в спешке захоронили, на месте уничтоженного детского сада быстро разбили сквер и быстро замяли трагедию...В городе были отключены связь и электричество, жителям запретили покидать дома, было прекращено железнодорожное сообщение.Однако, о советской беде сообщала одна из зарубежных радиостанций. Это было фиаско... представитель КГБ был вынужден признать факт: наши переговоры перехватили зарубежные спецслужбы. Памятник погибшим детям был поставлен лишь после развала СССР.

  5. 17.07.2025, 15:00
    Гость: М-да!

    Хорошая подача апологетам беспилотной авиации.
    Так, понаберут статистику явных или мнимых суицыдных авиаслучаев, плюс евдокимовских кандебоберов на ВПП, плюс неадекватных решений КВС (донецкий обход грозы "сверху" с переходом в плоский штопор, for example), и прочее, и прочее (про нетрезвых - скромно промолчим), и, глядишь, таки докажут, что чел в кокпите - вредоносный элемент "системы".
    И крыть-то, в общем, нечем.
    Система профотбора и подготовки лëтных кадров почила в бозе, и не только на "одной седьмой".
    У нас - блатняк, у них - обучение по комиксам, без мало-мальски приличной подачи теории, технических знаний, в основном - выработка тактильной моторики вкупе с речевыми штампами.
    Беда, однако!
    Одна надëга оставить чела в "контуре" - привлечь к управлению на каком-то разумном уровне, на каких-то, вероятно, критических режимах - операторов FPV (когда тем, наконец, надоест убивать друг друга).

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