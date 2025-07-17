WSJ: командир разбившегося самолета Air India мог выключить подачу топлива

11:13 17.07.2025

Согласно предварительному отчету о крушении в июне пассажирского самолета Air India в Ахмедабаде, командир судна отключил подачу топлива в двигатели. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с проведенной властями США экспертизой, пишет "Коммерсант".

По данным WSJ, запись диалога между двумя пилотами самолета указывает на то, что именно капитан задействовал переключатели, контролирующие подачу топлива к двум двигателям лайнера. Утверждается, что второй пилот "сначала удивился, а затем запаниковал, в то время как командир, казалось, сохранял спокойствие". В отчете не уточняется, было ли отключение случайным или преднамеренным.

В предварительном отчете Бюро по расследованию авиапроисшествий Индии (AAIB) не содержится выводов о причинах крушения или о том, почему могла быть отключена подача топлива. В документе при этом не исключаются неисправности самолета или проблемы с техобслуживанием.

Boeing 787 авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, разбился 12 июня через 30 секунд после взлета. Воздушное судно, на борту которого находились 242 человека, упало на здание медицинского колледжа. Погибли более 270 человек, включая находившихся в общежитии студентов. Выжил только один пассажир лайнера.