В Китае семьям с детьми до трех лет будут выплачивать $500 в год

Правительство Китая анонсировало общенациональную программу, которая предусматривает выплату субсидий в размере 3,6 тысячи юаней ($503) в год на каждого ребенка младше трех лет, пишет "Интерфакс".

Подать заявку на субсидию могут родители детей, рожденных с 2022 по 2024 год. Ожидается, что средства получат более 20 млн семей.

С помощью такой программы власти хотят поддержать рождаемость в стране, а также потребительские расходы.

В 2024 году в Китае родилось 9,5 млн детей, а умерло 10,9 млн человек. Население страны сокращается третий год подряд.

Эксперты отмечают, что сумма субсидии слишком мала и вряд ли может существенно повлиять на рождаемость или потребление в ближайшей перспективе, однако программа может стать основой для более масштабной поддержки домохозяйств в будущем.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.07.2025, 17:38
    Гость: ABCD

    Соседние страны с РФ сильно подставляют власть в РФ реальной а не популистской помощью людям. На фоне раздачи денег, продуктов и прочего в других странах, пустое разглагольствование Гегемона с высоких трибун звучит как насмешка и сильно компрометирует власть в РФ.

  4. 28.07.2025, 17:09
    Гость: Старый

    35 бакинских в месяц? Это они так у нас научились граждан "посылать"? Вроде забота, но какая-то уж очень бесполезная...

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