США будут осваивать пакистанские месторождения нефти

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договорённости с Пакистаном о начале совместной работы по освоению нефтяных ресурсов на территории южноазиатской республики. Об этом он сообщил 30 июля на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, речь идёт о масштабном соглашении, предусматривающем участие предпринимателей из обеих стран в развитии нефтяного сектора Пакистана.

«Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, в рамках которого наши страны будут вместе разрабатывать его обширные нефтяные запасы. Сейчас мы на этапе выбора компании, которая возглавит этот проект», — написал Трамп.

Президент также добавил, что его команда ведёт переговоры и с другими странами о заключении выгодных торговых соглашений. По его словам, некоторые из партнёров готовы обсуждать снижение пошлин, стремясь наладить более тесные экономические связи с Вашингтоном.

Накануне, 29 июля, Трамп отметил, что США располагают значительными объёмами нефти и намерены наращивать внутренние запасы. Он подчеркнул, что на американском рынке нефть остаётся относительно недорогой, что делает расширение добычи особенно актуальным.

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