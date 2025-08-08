США удвоили вознаграждение за сведения, ведущие к задержанию Мадуро

09:05 8.08.2025

Американские власти приняли решение увеличить сумму вознаграждения за информацию, которая поможет задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, — теперь она составляет 50 миллионов долларов. Об этом сообщила спецпредставитель Минюста США Пэм Бонди в соцсети X.

По её утверждению, венесуэльский лидер якобы использует связи с международными террористическими группировками, чтобы способствовать распространению наркотиков и насилия на территории США. «Мадуро — один из самых опасных наркоторговцев планеты и серьёзная угроза для безопасности Соединённых Штатов. Поэтому мы удваиваем вознаграждение за информацию, которая приведёт к его поимке», — подчеркнула Бонди.

Как напоминает Associated Press, в 2020 году, во время первого срока Дональда Трампа, американская прокуратура обвинила Мадуро в причастности к наркотрафику и сговоре с целью ввоза кокаина на территорию США. Тогда за помощь в его аресте предлагалось 15 миллионов долларов. Позднее сумма была увеличена до 25 миллионов — столько же Вашингтон в своё время назначал за поимку Усамы бен Ладена после терактов 11 сентября.

Мадуро занимает пост президента Венесуэлы с 2013 года, сменив Уго Чавеса после его смерти. В 2024 году Дональд Трамп публично поддержал венесуэльскую оппозицию, заявив, что считает Эдмундо Гонсалеса легитимным главой государства, несмотря на официальную победу Мадуро на выборах. После возвращения в Белый дом Трамп ужесточил миграционную политику в отношении граждан Венесуэлы, начал масштабные депортации, а также отменил выданные ранее лицензии на импорт нефти из страны.

На заявление Бонди отреагировали в Каракасе. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль назвал решение Вашингтона «медийным шоу» и попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США. Он подчеркнул, что, пока венесуэльские власти пресекают террористическую активность, связанную с иностранным вмешательством, американская сторона занимается политической провокацией.