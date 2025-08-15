Путин прилетел на Аляску

22:31 15.08.2025

Самолет Ил-96 с президентом России Владимиром Путиным на борту приземлился в Анкоридже на Аляске в 21:54 мск.

Здесь на 11:30 по местному времени (22:30 мск) запланировано начало двустороннего саммита с президентом США Дональдом Трампом. Встреча пройдет на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон.

Посадку самолета российского лидера сопровождали истребители F-22A ВВС США - таким образом они обеспечивали безопасность успешного завершения полета. Протокольные нормы не предполагают такого шага со стороны встречающей стороны, однако он возможен в знак уважения к гостю, пишет ТАСС.

Как ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, программа саммита предполагает беседу двух лидеров с глазу на глаз, затем продолжение переговоров в формате рабочего завтрака с участием делегаций.

Жестких временных рамок предстоящий саммит не имеет. Как сказал Ушаков, время, когда завершатся переговоры, будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Об итогах Путин и Трамп проинформируют представителей прессы на совместной пресс-конференции.