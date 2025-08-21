В офисе Зеленского назвали условия мира, на которые согласна Украина

Владимир Зеленский

Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными, заявил газете La Repubblica советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта вдоль линии фронта... Но де-юре они остались бы украинскими», - сказал он.

Гарантии безопасности, на которых настаивает Украина, должны включать помощь в усилении ВСУ, подчеркнул он. «Основополагающим элементом является украинская армия. Это армия ветеранов, с большим опытом. Но есть вопрос снабжения, финансового обеспечения, потому что это должна быть сильная и многочисленная армия. Так что усиленная украинская армия будет первой линией обороны», - заявил Подоляк.

Он назвал еще четыре требования Украины.

• «Первое: украинская армия должна быть усилена, и мы должны понять, придут ли иностранные контингенты на помощь».

• «Военное производство должно быть увеличено, в том числе за счет совместных предприятий между зарубежными странами и Украиной - в том числе благодаря тому, что Европа наращивает военные бюджеты».

• Участие Соединенных Штатов в гарантиях: «В Вашингтоне об этом говорили, а теперь есть то, чего раньше не было: противовоздушная оборона Украины. И Англия, и Франция сказали: мы будем готовы ввести контингенты, если американцы обеспечат прикрытие с воздуха».

• Четвертый элемент гарантий - размещение на территории Украины дальнобойных ракет, способных нанести удар по европейской части России: «Речь идет об установке на территории Украины ракет, способных достать до европейской части России. Россия должна знать, что здесь есть не только ракеты малой дальности, но и ракеты средней и средней дальней дальности. Что они могут наносить удары на 2000 километров. Это как во времена холодной войны, когда НАТО и Варшавский договор были соперниками: тогда все понимали важность ракет средней и большой дальности».

Ранее Владимир Путин после переговоров на Аляске с Дональдом Трампом заявил, что согласен с тем, что «должна быть обеспечена и безопасность Украины», пишет РБК. «Конечно, мы готовы над этим работать», - сказал он. Глава Белого дома после саммита сообщил о согласовании с Путиным гарантий безопасности для Украины. При этом Трамп неоднократно подчеркивал, что выступает против вступления Украины в НАТО. Основной вариант, который обсуждается сейчас, - предоставление гарантий Украине по образцу 5 статьи устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.08.2025, 19:22
    Гость: Гай Юлий Цезарь

    „Война дает право завоевателям диктовать покоренным любые условия.“

  2. 21.08.2025, 19:18
    Гость: stalker

    "Так что усиленная украинская армия будет первой линией обороны". Обороны ли ? Усиление армии, увеличение объемов военного производства, усиление сил ПВО, размещение дальнобойных ракет. Это не мирный план, а подготовка к новому витку военных действий.

  3. 21.08.2025, 19:13
    Гость: TY

    Кто-то тут боялся, что война скоро закончится. Даже 1.7 млн сгинувших бендер не остановят оставшихся. До последнего. А их там осталось еще прилично.

Все комментарии (6)
