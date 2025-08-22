США прекратили обмен разведданными о переговорах РФ и Украины с партнерами
Вашингтон приостановил передачу союзникам данных о мирных переговорах Москвы и Киева. Об этом сообщила телекомпания CBS, ссылаясь на источники в разведсообществе.
Как уточняется, глава Национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад подписала директиву, запрещающую делиться с зарубежными партнерами любой информацией о ходе российско-украинских переговоров.
Документ датирован 20 июля. В нем указано, что обмен аналитическими материалами и свежими данными по этой теме с разведывательным альянсом «Пять глаз» отныне недопустим. В группу входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Согласно данным источников, новая директива относит всю информацию о переговорах к категории «не подлежащей распространению за рубеж». Доступ к этим сведениям сохранят только американские структуры, собравшие или изучившие материалы.
При этом ограничения не касаются дипломатических данных, полученных неразведывательным путем, а также военных оперативных сведений, не связанных с переговорами. США продолжат делиться с украинскими военными необходимой информацией, подчеркнули собеседники CBS.
Да уж! Без свидетелей Горбачёв а затем "Ельцин" так договорились - до сих пор у нас идут клочки по заулочкам!
И это правильно.Разговаривать должны Америка и Россия безо всяких свидетелей.
Отказ от предоставления разведданных англоязычными странами ...ропе это не признак раскола, а всего лишь попытка засекретить их от "дырявой" шараги где все быстро становится известным публике и мешает США проводить собственную политику отличной от союзников. Вот если бы США запретили снабжать ВСУ своими разведданными, то оглогшие и ослепшие укровояки быстро согласились бы на мир и "обмен" территорий.По сути СВО очень выгодна США так как она дала второе дыхание ВПК и Трампу приказано нажать на тормоза по вопросу о мире на Украине.