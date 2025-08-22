США прекратили обмен разведданными о переговорах РФ и Украины с партнерами

09:11 22.08.2025

Вашингтон приостановил передачу союзникам данных о мирных переговорах Москвы и Киева. Об этом сообщила телекомпания CBS, ссылаясь на источники в разведсообществе.

Как уточняется, глава Национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад подписала директиву, запрещающую делиться с зарубежными партнерами любой информацией о ходе российско-украинских переговоров.

Документ датирован 20 июля. В нем указано, что обмен аналитическими материалами и свежими данными по этой теме с разведывательным альянсом «Пять глаз» отныне недопустим. В группу входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Согласно данным источников, новая директива относит всю информацию о переговорах к категории «не подлежащей распространению за рубеж». Доступ к этим сведениям сохранят только американские структуры, собравшие или изучившие материалы.

При этом ограничения не касаются дипломатических данных, полученных неразведывательным путем, а также военных оперативных сведений, не связанных с переговорами. США продолжат делиться с украинскими военными необходимой информацией, подчеркнули собеседники CBS.