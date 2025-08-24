США одобрили продажу Украине 3 тысяч ракет дальнего радиуса действия ERAM
Администрация президента США одобрила продажу Украине 3,35 тыс. ракет увеличенного радиуса действия ERAM, пишет "Коммерсант" со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ). Они должны поступить на Украину в течение шести недель.
По словам собеседников издания, общая сумма пакета военной помощи составляет $850 млн. Что входит в него помимо ракет ERAM, неизвестно. Основную часть помощи оплатили европейские страны.
Как добавляет WSJ, власти США откладывали решение о продаже ракет до завершения переговоров Дональда Трампа с президентами России Владимиром Путиным на Аляске и Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Радиус действия ракет ERAM — 240-450 км. WSJ также пишет, что с конца весны Пентагон не дает разрешения Украине на удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
31 декабря 1999 года Путин принял у Ельцина США, Германию, Францию и другие страны Запада вполне себе преуспевающими и даже процветающими.
И во что он превратил их за годы своего правления?!
Это так США Украину принуждают к миру?
Чтобы их запустить нужно: 1) сделать их, 2) самолёт. Нет этих ракет в природе, тем более с такими параметрами.
Никаких ERAM в природе не существует. Скорее всего это переделанные Mark-82 к которым добавили крылышки и некий моторчик что бы они разогнались на нужное расстояние и высоту.
Амеров тоже при желании можно сильно огорчить, например снять все ограничения на поставку противокорабельных ракет, ПЗРК, противотанковых ракет и ещё чего нибудь всем не друзьям США. Ещё те дроны которые зарекомендовали себя очень хорошо в СВО. Особенно Ирану, С.Корее, и всем странам которым амеры запретили продажу оружия вообще.
Только наш миротворческий любитель покрасоваться перед камерами вряд ли пойдёт на это. Амеры и запад видят, что венценосный Патриций сглатывает каждую "красную линию" раз за разом и наглеют постоянно.
Сейчас самое время начать утюжить незалежность выравнивая в гравий там вообще всё прои-во которое там существует. И тем более те заводы, которые строит там запад.
Непонятно, почему до сих пор там что то летает вообще? Спрятать современный реактивный истребитель невозможно, его взлёт и посадка на какой угодно тщательно замаскированный аэродром будет слышна минимум за пять км.
Афиноген ! Я с тебя офиногеваю. Это ракеты «воздух - земля» и запускаются с самолётов а они вполне подлетают к вашей территории.