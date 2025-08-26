Трамп прислал Алиеву совместные фотографии с подписью «ты великий лидер»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал совместные фотографии с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он отметил, что снимки прислал ему Трамп, одну из фотографий он подписал: «Ильхам, ты великий лидер», пишет «Коммерсант».
«Выражаю глубокую благодарность президенту Дональду Трампу за предоставленные им исторические фотографии с его личной подписью, а также за теплые слова, которые он написал»,— написал Алиев в соцсети Х.
8 августа Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне. По итогу Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, в котором стороны, в частности, отказались от территориальных претензий друг к другу.
Интересно а какую фотку Трамп президенту РФ пришлет после саммита на Аляске и что напишет. Как он ему пальцем тычет.
кто есть кто в РФ
Благодаря Кремлю Алиев осуществил мечту Запада и Израиля, пробив сухопутный коридор через Армению. Что приведет, со временем, к приходу Нато на Каспий и в Центральную Азию. Чем это грозит России, Ирану и даже Китаю - тут гадать не надо. Платформа продвижения - союз тюркских государств.