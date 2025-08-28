ЕС обсуждает вторичные санкции против России в новом пакете мер

08:44 28.08.2025

Страны Европейского союза прорабатывают возможность включения вторичных санкций в 19-й пакет ограничительных мер против России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, цель новых шагов — воспрепятствовать помощи со стороны третьих стран в обходе действующих санкций ЕС. Рассматриваемый механизм, получивший название «инструмент против обхода санкций», был утвержден еще в 2023 году, но до настоящего времени не применялся.

Его применение может привести к запрету экспорта, поставок и транзита определенных товаров в государства, которые, по мнению Брюсселя, содействуют нарушению режима ограничений.

Как ожидается, в конце недели в Копенгагене состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которой будет обсуждаться новый пакет мер. Помимо усиления контроля за обходом санкций, обсуждаются дополнительные ограничения для нефтегазового и финансового секторов России, а также запрет на отдельные экспортно-импортные операции с РФ.