ЕС обсуждает вторичные санкции против России в новом пакете мер

Страны Европейского союза прорабатывают возможность включения вторичных санкций в 19-й пакет ограничительных мер против России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, цель новых шагов — воспрепятствовать помощи со стороны третьих стран в обходе действующих санкций ЕС. Рассматриваемый механизм, получивший название «инструмент против обхода санкций», был утвержден еще в 2023 году, но до настоящего времени не применялся.

Его применение может привести к запрету экспорта, поставок и транзита определенных товаров в государства, которые, по мнению Брюсселя, содействуют нарушению режима ограничений.

Как ожидается, в конце недели в Копенгагене состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которой будет обсуждаться новый пакет мер. Помимо усиления контроля за обходом санкций, обсуждаются дополнительные ограничения для нефтегазового и финансового секторов России, а также запрет на отдельные экспортно-импортные операции с РФ.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.08.2025, 17:02
    Гость: ABCD

    "цель новых шагов — воспрепятствовать помощи со стороны третьих стран в обходе действующих санкций ЕС."
    Вообще то, это уже нахальная попытка распространить своё юридическое право на страны не члены ЕС.
    Сейчас США и запад такими бесцеремонными выходками вредят себе больше. Что продемонстрировала Индия отказавшись прогнутся под ультиматумы Трампа.
    Две самые густонаселённые и технологически передовые страны Китай и Индия, имеющие населения 60% от всего мирового, сейчас очень сильно обозлены на запад. Который в своей хамской манере пытался их "построить" окриками и ультиматумами.
    Запад просто не понимает, что страны которых так унижает запад будут просто "плыть" в сторону Китая. Который и так уже благодаря США получил фантастические подарки из за амерских санкций, например рынок РФ из которого ушел запад.

Выбор читателей
© KM.RU, Илья Шабардин
Бензина нет, а там, где есть — цены бьют рекорды. НПЗ ушли на ремонт. Что происходит?
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров назвал условие для проведения встречи Путина и Зеленского
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров назвал условие, при котором Украина «имеет право на существование»
© KM.RU, Алексей Белкин
Почти 40% россиян считают себя «особым народом»
Избранное
Зубная паста из натуральных компонентов — готовим самостоятельно!
«Ответственность за освобожденные от нацистов территории Новороссии надо брать немедленно»
Великий и ужасный Мэрилин Мэнсон
Влажная среда feat. Spank your Monkeys «Почти взрослый» (интернет-сингл)
Флип «Ты и я» (интернет-сингл)
«Поборники многонациональности очень не любят рассматривать демографические процессы в национальном ключе»
«Аборт мозга» и «Пурген» разобрались с демографической ситуацией в России
«Крематорий» воспел маленькую девочку из города Мытищи
TOP THE BEST BEAUTY SСHOOL Ксении Емельяновой
Ярик Бро «Свой мир» (интернет-сингл)
Черные мифы и историческая правда о начале Великой Отечественной войны
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации