ЕС обсуждает вторичные санкции против России в новом пакете мер
Страны Европейского союза прорабатывают возможность включения вторичных санкций в 19-й пакет ограничительных мер против России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По их данным, цель новых шагов — воспрепятствовать помощи со стороны третьих стран в обходе действующих санкций ЕС. Рассматриваемый механизм, получивший название «инструмент против обхода санкций», был утвержден еще в 2023 году, но до настоящего времени не применялся.
Его применение может привести к запрету экспорта, поставок и транзита определенных товаров в государства, которые, по мнению Брюсселя, содействуют нарушению режима ограничений.
Как ожидается, в конце недели в Копенгагене состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которой будет обсуждаться новый пакет мер. Помимо усиления контроля за обходом санкций, обсуждаются дополнительные ограничения для нефтегазового и финансового секторов России, а также запрет на отдельные экспортно-импортные операции с РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"цель новых шагов — воспрепятствовать помощи со стороны третьих стран в обходе действующих санкций ЕС."
Вообще то, это уже нахальная попытка распространить своё юридическое право на страны не члены ЕС.
Сейчас США и запад такими бесцеремонными выходками вредят себе больше. Что продемонстрировала Индия отказавшись прогнутся под ультиматумы Трампа.
Две самые густонаселённые и технологически передовые страны Китай и Индия, имеющие населения 60% от всего мирового, сейчас очень сильно обозлены на запад. Который в своей хамской манере пытался их "построить" окриками и ультиматумами.
Запад просто не понимает, что страны которых так унижает запад будут просто "плыть" в сторону Китая. Который и так уже благодаря США получил фантастические подарки из за амерских санкций, например рынок РФ из которого ушел запад.
Вторичные санкции. Это санкции за неисполнение первичных санкций?