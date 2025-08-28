Страны ЕС обсудят привлечение «войск нейтральной страны» на Украину

13:32 28.08.2025

Европейские министры иностранных дел и обороны 28 августа проведут неформальную встречу, где затронут темы усиления давления на Россию и гарантий безопасности для Украины, пишет РБК со ссылкой на Politico.

Среди тем, которые будут обсуждаться, вопрос привлечения «нейтральной страны», миротворцы которой будут патрулировать будущую демилитаризованную зону на Украине.

Встреча пройдет перед тем, как в пятницу и субботу состоятся официальные встречи министров.

Ранее в Европе заявляли, что принять участие в обеспечении гарантий безопасности могут около десятка стран, отмечалась важная роль США. Вашингтон обозначил, что отправлять войска на Украину не будет, но может помочь иными средствами, например обеспечить воздушное прикрытие. Какие страны готовы отправить военных, пока неясно.