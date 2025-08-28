Страны ЕС обсудят привлечение «войск нейтральной страны» на Украину
Европейские министры иностранных дел и обороны 28 августа проведут неформальную встречу, где затронут темы усиления давления на Россию и гарантий безопасности для Украины, пишет РБК со ссылкой на Politico.
Среди тем, которые будут обсуждаться, вопрос привлечения «нейтральной страны», миротворцы которой будут патрулировать будущую демилитаризованную зону на Украине.
Встреча пройдет перед тем, как в пятницу и субботу состоятся официальные встречи министров.
Ранее в Европе заявляли, что принять участие в обеспечении гарантий безопасности могут около десятка стран, отмечалась важная роль США. Вашингтон обозначил, что отправлять войска на Украину не будет, но может помочь иными средствами, например обеспечить воздушное прикрытие. Какие страны готовы отправить военных, пока неясно.
С 1991-го. Потери русского населения уже больше чем в ВОВ
Война все ближе.
Меня опять начинают терзать смутные сомнения. Зная наших клоунов - откуда такая щедрость? В смысле, почему ЕС нужны молодые украинцы до 22 лет? Наверное, чтобы пополнить ряды европейской армии, когда там начнется война. И заметьте, как они охраняют свою границу с Украиной. Она обнесена колючей проволокой, кругом стоят видеокамеры и летают дроны. И все это делается ради бегущих из страны украинцев? В смысле а вам не кажется, товарищи, что вас сейчас выпустят прямиком в лапы европейцам, а назад уже не запустят? Ну когда вы будете бежать из европейской армии обратно домой. Так что я бы на вашем месте хорошенько подумала. Не зря они вас так берегли. Где вы видели - чтобы воевали пятдесятилетние, а двадцатилетние в это время сидели в кабаках..
Интересно, кто в их понимании "нейтральная страна"? Британия что ли? Уж точно не Белоруссия.
Молодые украинцы резко рванули к границам «проверять», работает ли выезд для 18–22-летних.
Украинские СМИ пишут, что на границе появились юноши, решившие «попробовать», выпускают ли теперь мужчин после нового постановления Кабмина. Украинки их не сопровождают, зачем вести лишний баласт.
На прямой вопрос, вернутся ли обратно, хитро прищурившись, отвечают: «Да, конечно!»
Очевидцы сообщают, что на всех пунктах пропуска в Польшу уже выстроились многокилометровые очереди.
После решения Киева выпустить «молодую смену» за границу, желающих проверить, работает ли постановление Кабмина, оказалось более чем достаточно.