Трамп заявил о разочаровании в Путине и пообещал «помочь людям жить»
Американский президент Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» в российском лидере Владимире Путине. Об этом он сказал в интервью The Scott Jennings Show.
«Я очень разочарован в нем. У нас с ним всегда были прекрасные отношения. Я очень разочарован. <...> Посмотрим, что произойдет. Но я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать. И мы будем делать что-нибудь, чтобы помочь людям жить. Вы знаете, это не вопрос Украины. Так живут люди», — приводит слова Трампа РБК.
Президент США добавил, что постарается «сделать что-нибудь, чтобы помочь людям».
Трамп поможет несчастному русскому советскому народу.
Глюк с Россией у них,похоже одинаковый :)
\\\\\Например, как можно "помочь людям", поставляя оружие (пусть и опосредованно) Украине ..\\\ ?
Ну дык помочь можно своим "людям" в американском (и не только) ВПК,например,а также нацистской верхушке кукраины и ЕС,где массово воруют десятками миллиардов !.
А вы о каких людях подумали ?,остальные для Трампа - биомусор,уж особенно эти,не вставшие раком русские.
Слону в посудной лавке удобнее чем ослу.
убить чтоб не мучились, например.