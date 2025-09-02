Трамп заявил о разочаровании в Путине и пообещал «помочь людям жить»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» в российском лидере Владимире Путине. Об этом он сказал в интервью The Scott Jennings Show.

«Я очень разочарован в нем. У нас с ним всегда были прекрасные отношения. Я очень разочарован. <...> Посмотрим, что произойдет. Но я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать. И мы будем делать что-нибудь, чтобы помочь людям жить. Вы знаете, это не вопрос Украины. Так живут люди», — приводит слова Трампа РБК.

Президент США добавил, что постарается «сделать что-нибудь, чтобы помочь людям».

  3. 03.09.2025, 12:31
    Гость: Слово и Дело

    \\\\\Например, как можно "помочь людям", поставляя оружие (пусть и опосредованно) Украине ..\\\ ?
    Ну дык помочь можно своим "людям" в американском (и не только) ВПК,например,а также нацистской верхушке кукраины и ЕС,где массово воруют десятками миллиардов !.
    А вы о каких людях подумали ?,остальные для Трампа - биомусор,уж особенно эти,не вставшие раком русские.

Все комментарии (23)
