Трамп заявил о разочаровании в Путине и пообещал «помочь людям жить»

21:55 2.09.2025

Американский президент Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» в российском лидере Владимире Путине. Об этом он сказал в интервью The Scott Jennings Show.

«Я очень разочарован в нем. У нас с ним всегда были прекрасные отношения. Я очень разочарован. <...> Посмотрим, что произойдет. Но я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать. И мы будем делать что-нибудь, чтобы помочь людям жить. Вы знаете, это не вопрос Украины. Так живут люди», — приводит слова Трампа РБК.

Президент США добавил, что постарается «сделать что-нибудь, чтобы помочь людям».