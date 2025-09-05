США намерены вводить санкции против стран, удерживающих американцев
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в пятницу подпишет указ, который предполагает санкции в отношении стран, которые, по мнению Вашингтона, незаконно задерживают американских граждан, передает телеканал CBS.
"CBS News стало известно, что администрация Трампа введет новый статус для стран - спонсоров неправомерных задержаний. Этот шаг позволит США наказывать государства, которые незаконно задерживают американских граждан или берут их в заложники", - цитирует сообщение телеканала "Интерфакс".
По данным CBS, эти меры направлены в том числе на то, чтобы побудить лидеров этих государств немедленно освободить удерживаемых там американцев.
Данный шаг, по аналогии с механизмом признания стран "спонсорами терроризма", даст возможность Госдепартаменту США задействовать дополнительные инструменты для воздействия на государства, использующие задержанных американцев как средство политического давления.
Власти США не предоставляли информацию о числе задержанных за рубежом американцев. По некоторым данным, в 2024 году в 17 государствах задержали 54 гражданина США.
Все правильно. Своих надо защищать. Потом с ними дома разбираться. Нарушая законы страны пребывания люди наносят вред своей
В этом плане у амеров только учиться. А то помидорные партнёры совсем расслабились...
У руководства США любое задержание американцев незаконно. Сразу вспоминаются заявления Б. Обамы об исключительности американской нации. А исключительность подразумевает безнаказанность. Чтобы они ни сделали.