ХАМАС заявил о готовности немедленно начать переговоры по Газе

01:44 8.09.2025

Палестинское движение ХАМАС готово немедленно возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление было распространено в официальном Telegram-канале движения.

В заявлении говорится, что ХАМАС готов обсуждать освобождение всех заложников в обмен на полное прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и формирование независимого палестинского правительства. Движение также подтвердило получение через посредников предложения от Вашингтона по урегулированию кризиса, пишет Газета.RU.

25 августа президент США Дональд Трамп пообещал «убедительное завершение» военного конфликта в секторе Газа в ближайшие две-три недели.

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.