ХАМАС заявил о готовности немедленно начать переговоры по Газе

Палестинское движение ХАМАС готово немедленно возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление было распространено в официальном Telegram-канале движения.

В заявлении говорится, что ХАМАС готов обсуждать освобождение всех заложников в обмен на полное прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и формирование независимого палестинского правительства. Движение также подтвердило получение через посредников предложения от Вашингтона по урегулированию кризиса, пишет Газета.RU.

25 августа президент США Дональд Трамп пообещал «убедительное завершение» военного конфликта в секторе Газа в ближайшие две-три недели.

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Шанхайская организация сотрудничества"/>
Le Monde: У Запада шок — саммит ШОС поставил Китай и Россию в центр нового миропорядка
Стубб заявил о «победе» Финляндии в войне с СССР
© KM.RU, Алексей Белкин
Ростислав Ищенко. Общество переходного периода
© Official White House Photo by Daniel Torok
26 европейских стран обязались разместить войска на Украине
Избранное
В Мурманской области продолжается весенняя призывная кампания-2021
«Абвиотура», 16 апреля, «Техника Без Опасности»
KOFE «Ты не узнаешь» (интернет-сингл)
Peugeot 508 2019: смелые цели
Меланин feat. Сергей Раев «Бремя» (интернет-сингл)
«Почему экономическая политика России настолько неадекватна вызовам времени? Главная причина – ориентация на Запад во всех сферах»
Ювинталь «Я жду» (интернет-сингл)
Сиде – обломок античного мира
Гражданская оборона «Live in San Francisco» (двойной винил)
Закон о защите от унижений не обеспечит ветеранам достойную старость
Кинопремьера «Елки 9»: как русская деревня встречает Джеки Чана
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации