Правительство Франции уйдет в отставку

Правительство нынешнего премьер-министра Франции Франсуа Байру уйдет в отставку, это следует из итогов голосования в парламенте, пишет РИА Новости.

Недоверие правительству из-за предложенных им мер жесткой экономии выразили 364 депутата. В поддержку выступили только 194 парламентария. 

Кабинет министров Байру был сформирован в конце декабря 2024 года. Таким образом, он просуществовал менее девяти полных месяцев.

  1. 08.09.2025, 22:08
    Гость: Питон

    У правой партии Ли Пэн наилучшие шансы победить на вне очередных выборах в парламент франции и сформировать правительство вместе с левыми. Парламент будет в оппозиции президенту Макрону и будет блокировать все его решения требующие одобрения парламента. Власть Макрона будет существенно ограничена. Военную помощь Украине будет сложно протаскивать.

