Польша подняла истребители из-за «активности» России на Украине

12:54 28.09.2025

Польша подняла в небо истребители из-за «активности дальней авиации России» на территории Украины. Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши сообщает, что в воздушном пространстве страны задействована «польская и союзническая авиация».

В воздух подняли дежурные пары истребителей. Силы ПВО и радиолокационной разведки привели в высшую степень боевой готовности. «Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан»,— цитирует сообщение командования в соцсети Х «Коммерсант».

Командование следит за обстановкой. Подчиненные ему силы готовы к «немедленному реагированию».

В Минобороны России не сообщали о действиях российской авиации на Украине.