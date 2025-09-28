Польша подняла истребители из-за «активности» России на Украине
Польша подняла в небо истребители из-за «активности дальней авиации России» на территории Украины. Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши сообщает, что в воздушном пространстве страны задействована «польская и союзническая авиация».
В воздух подняли дежурные пары истребителей. Силы ПВО и радиолокационной разведки привели в высшую степень боевой готовности. «Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан»,— цитирует сообщение командования в соцсети Х «Коммерсант».
Командование следит за обстановкой. Подчиненные ему силы готовы к «немедленному реагированию».
В Минобороны России не сообщали о действиях российской авиации на Украине.
