Польша подняла истребители из-за «активности» России на Украине

Польша подняла в небо истребители из-за «активности дальней авиации России» на территории Украины. Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши сообщает, что в воздушном пространстве страны задействована «польская и союзническая авиация».

В воздух подняли дежурные пары истребителей. Силы ПВО и радиолокационной разведки привели в высшую степень боевой готовности. «Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан»,— цитирует сообщение командования в соцсети Х «Коммерсант».

Командование следит за обстановкой. Подчиненные ему силы готовы к «немедленному реагированию».

В Минобороны России не сообщали о действиях российской авиации на Украине.

  3. 28.09.2025, 16:22
    Гость: что за был на нашем сайте,иноагент?

    ты из патриотов-партийцев,которые сбежали на Запад ?

  4. 28.09.2025, 16:20
    Гость: и что с того?

    на сопредельной территории идёт война и минобороны Польши обязано как-то реагировать-это их работа,даже если там и не будет авиации РФ. Только ментовские гейнералы и тыловики истерят по таким вопроса,ибо не привыкли в ответ получить ,а любой армеец понимает логичность контрмер.Риски РФ минимальны - ударов по Польше нет,значит и рисков тоже.А разведка была и будет.Ещё более смешные манипуляции "возбуждено дело по факту ударов ВСУ по территории.." - так на войне не в ментвке - не только ты бьёшь,но и тебя бьют.

