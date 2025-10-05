ХАМАС готов передать всех живых израильских заложников в один этап

20:09 5.10.2025

Палестинская группировка ХАМАС может передать всех живых израильских заложников в рамках одного этапа, при этом возвращение тел израильтян займет «некоторое время», пишут «Ведомости» со ссылкой на Al Hadath.

Отмечается, что группировка начала сбор тел израильтян и обратилась с просьбой прекратить воздушные бомбардировки в определенных районах для завершения миссии. Кроме того, движение получило через Катар гарантии США, подразумевающие окончательный вывод израильских войск из сектора Газа. Источник также подтвердил, что ХАМАС согласен передать оружие палестино-египетской организации под международным контролем и уведомил США о своем согласии.

По его словам, переговоры будут быстрыми и интенсивными и ХАМАС заинтересован в скорейшем выполнении условий. Но источник обвинил Израиль в препятствовании плану президента США Дональда Трампа из-за продолжения бомбардировок и разрушений. Он подчеркнул, что движение «привержено прекращению огня и не позволит себя втянуть в ловушку Израиля».

29 сентября Белый дом представил план урегулирования кризиса в Газе. В числе инициатив – демилитаризация территории, уничтожение террористической инфраструктуры, прекращение боевых действий, вывод израильских войск и освобождение заложников. Кроме того, документ предусматривает амнистию для членов ХАМАС и гуманитарную помощь жителям анклава.