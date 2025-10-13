Трамп прилетел в Израиль

11:23 13.10.2025

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Его самолет приземлился в аэропорту «Бен-Гурион», где его встретили президент страны Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху вместе со своей супругой, пишут «Ведомости».

После краткой церемонии встречи Трамп отправится в Иерусалим, где выступит с речью перед израильским парламентом. Затем президент сразу вернется в аэропорт и вылетит в Египет. Там он примет участие в «Саммите мира», посвященном урегулированию ситуации в секторе Газа. Там будут присутствовать лидеры более 20 стран.