Трамп прилетел в Израиль
Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Его самолет приземлился в аэропорту «Бен-Гурион», где его встретили президент страны Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху вместе со своей супругой, пишут «Ведомости».
После краткой церемонии встречи Трамп отправится в Иерусалим, где выступит с речью перед израильским парламентом. Затем президент сразу вернется в аэропорт и вылетит в Египет. Там он примет участие в «Саммите мира», посвященном урегулированию ситуации в секторе Газа. Там будут присутствовать лидеры более 20 стран.
