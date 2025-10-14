Лукашенко высказался в поддержку суверенитета Украины
Белоруссия поддерживает скорейшее завершение конфликта на Украине, а также считает, что республика должна существовать как суверенное государство. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании.
«Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», — приводит его слова Газета.RU.
Политик подчеркнул, что если конфликт не будет остановлен сейчас, то украинское независимое суверенное государство исчезнет. Белорусский лидер отметил, что «некоторые» якобы уже посматривают на западные регионы Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
врешь то ? Лукашенко единственный в парламенте РБ голосовал против беловежских соглашений. В 1991 году в парламенте РБ было голосование по беловежским соглашениям - 226 "за" , 2 "воздержались " , 1 "против". Против был Лукашенко.
Что- то он странное сказал... "Республика должна существовать, как независимое государство".Какая республика? Украина перестала быть республикой давным-давно, после подписания Беловежского соглашения и распада СССР.Она уже и есть независимое государство и в полном праве выбирать-с кем дружить и как жить, а не по "дядиной указке" и с марионеточным правительством.А воевать не то что пора кончать-начинать не надо было.Россия ничего с этого не приобрела, а только очень много потеряла.
Это что - пол-Киева со столицей во Львове? Лично меня это совершенно не устраивает. А Белорусь разве не хочет к нам "присмотрется"? Ладно там Галиция - кому нужны эти упоротые? А у нас на Волыне точно есть к чему "присматриватся". Вон одна атомка чего стоит. Так что ты, Саша, подумай - янтарь опять же - жалко будет такое добро каким-то ляхам отдавать. Целых пять областей - а не зажирно будет? Тем более, что такой раздел меня вполне устраивает - какая мне разница - я все равно наполовину белоруска. А Киев меня уже саму достал - пусть Вова забирает это "счастье" себе. Ещё увидит, какое это "добро" на самом деле. А Львов обязательно надо отдать Польше - эти упоротые обязательно ей ещё устроят "веселую жизнь". По-моему так всех все устраивает...
Был председателем своего колхоза, им и остался. Укрупнения/объединения не надо! Ярый защитник развала Союза. Принял новую реальность, как и ВВП. Власть важнее для него, чем объединения русских в одно государство.
Никого не интересует мнения Лукашенка. У него задача простая. Показать Западу и прежде всего США, что он под гарантии готов выйти из Союзного государства с Россией.