Лукашенко высказался в поддержку суверенитета Украины

Белоруссия поддерживает скорейшее завершение конфликта на Украине, а также считает, что республика должна существовать как суверенное государство. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании.

«Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», — приводит его слова Газета.RU.

Политик подчеркнул, что если конфликт не будет остановлен сейчас, то украинское независимое суверенное государство исчезнет. Белорусский лидер отметил, что «некоторые» якобы уже посматривают на западные регионы Украины.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.10.2025, 21:28
    Гость: Ну и чего

    врешь то ? Лукашенко единственный в парламенте РБ голосовал против беловежских соглашений. В 1991 году в парламенте РБ было голосование по беловежским соглашениям - 226 "за" , 2 "воздержались " , 1 "против". Против был Лукашенко.

  2. 14.10.2025, 21:25
    Гость: Ага

    Что- то он странное сказал... "Республика должна существовать, как независимое государство".Какая республика? Украина перестала быть республикой давным-давно, после подписания Беловежского соглашения и распада СССР.Она уже и есть независимое государство и в полном праве выбирать-с кем дружить и как жить, а не по "дядиной указке" и с марионеточным правительством.А воевать не то что пора кончать-начинать не надо было.Россия ничего с этого не приобрела, а только очень много потеряла.

  3. 14.10.2025, 20:35
    Гость: Гость

    Это что - пол-Киева со столицей во Львове? Лично меня это совершенно не устраивает. А Белорусь разве не хочет к нам "присмотрется"? Ладно там Галиция - кому нужны эти упоротые? А у нас на Волыне точно есть к чему "присматриватся". Вон одна атомка чего стоит. Так что ты, Саша, подумай - янтарь опять же - жалко будет такое добро каким-то ляхам отдавать. Целых пять областей - а не зажирно будет? Тем более, что такой раздел меня вполне устраивает - какая мне разница - я все равно наполовину белоруска. А Киев меня уже саму достал - пусть Вова забирает это "счастье" себе. Ещё увидит, какое это "добро" на самом деле. А Львов обязательно надо отдать Польше - эти упоротые обязательно ей ещё устроят "веселую жизнь". По-моему так всех все устраивает...

  4. 14.10.2025, 20:01
    Гость: ГостьВ

    Был председателем своего колхоза, им и остался. Укрупнения/объединения не надо! Ярый защитник развала Союза. Принял новую реальность, как и ВВП. Власть важнее для него, чем объединения русских в одно государство.

  5. 14.10.2025, 19:37
    Гость: Кот Бегемот

    Никого не интересует мнения Лукашенка. У него задача простая. Показать Западу и прежде всего США, что он под гарантии готов выйти из Союзного государства с Россией.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
МИД РФ призвал США трезво подойти к вопросу поставок Украине Tomahawk
© KM.RU, Михаил Попов
В Госдуме призвали пересмотреть приговор избившим двух полицейских в ХМАО
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Власти обяжут всех отрабатывать после медвуза — даже платников
Путин: Россия заинтересована в «нужной» рабочей силе
Избранное
«Действия Турции показывают, что она перестает быть не только партнером, но даже попутчиком России»
Воевать «по-медведевски», или Сколько лет продлится СВО
Горшенев «Дыхание» (акустический ЕР)
«Российское правительство послушно исполняет волю своих заокеанских хозяев. МВФ приказал повысить пенсионный возраст - и ведь повысили!»
«Пикник», 9 октября, ДК Россия (Оренбург)
«Приключения Электроников», 14 сентября, «ГлавКлуб»
«Мамочка, мне странно это, да работала ль ты в лето»: нерадивые родители взыскивают алименты с детей
Нарциссизм: что делать, если самоуважение перерастает в эгоизм
«Вне национального контекста требование включить в состав России какие-либо области Украины выглядит абсурдно»
Смех «Вместо тысячи слов (Памяти жертв теракта 22.03.2024)»
Валерий Сюткин устроил вечер лампового рок-н-ролла без Лободы
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации