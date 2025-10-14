Лукашенко высказался в поддержку суверенитета Украины

14:52 14.10.2025

Белоруссия поддерживает скорейшее завершение конфликта на Украине, а также считает, что республика должна существовать как суверенное государство. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании.

«Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», — приводит его слова Газета.RU.

Политик подчеркнул, что если конфликт не будет остановлен сейчас, то украинское независимое суверенное государство исчезнет. Белорусский лидер отметил, что «некоторые» якобы уже посматривают на западные регионы Украины.