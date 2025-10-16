Киев планирует обсудить с Трампом возможность перехода к наступлению

Киев рассчитывает, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом удастся договориться о поставках на Украину вооружений, необходимых для начала контрнаступления. Об этом Politico сообщил высокопоставленный украинский чиновник. Он не исключил наличия у Украины планов по наступлению, о которых ранее публично заявил президент США Дональд Трамп, пишет «Коммерсант».

«Мы действительно можем перейти в наступление — все зависит от того, какое оружие мы получим и какой будет утвержденный план»,— цитирует Politico высокопоставленного украинского чиновника.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Украина якобы намерена перейти в наступление на фронте. Ожидается, что эта тема будет обсуждаться 17 октября на переговорах американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет с визитом в Вашингтон. Трамп сказал, что «изучает разные варианты» военной помощи Украине, но деталей не привел. Президент США говорил, что поставки Tomahawk станут одной из тем его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

  1. 16.10.2025, 20:08
    Гость: да-да

    Слишком много заинтересованных с обеих сторон продолжать эту недо-войну, чтобы русские убивали русских. Поэтому и "победный" российский план не состоялся по этой причине. Кремлевские ждуны предпочли затяжную....

  3. 16.10.2025, 17:51
    Гость: Имрек

    Двое метелят друг друга в подворотне а публика подбадривает. Прикидывает, что с каждой тушки снять в финале можно будет.

  5. 16.10.2025, 17:35
    Гость: Багатоцільовий винищувач-перехоплювач

    Очередной контрнахрюк? Мало угрохал хохлов кокаинисимус? Ай, молодца!

