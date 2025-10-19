Израильская армия нанесла авиаудары по Рафаху
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по Рафаху в секторе Газа (часть города расположена на территории Египта), пишет РБК со ссылкой на The Times of Israel.
Они стали ответом на атаку на израильские силы в Рафахе, пишет издание.
Ynetnews со ссылкой на палестинскую сторону сообщает, что в воскресенье утром, после того как израильские силы подверглись атаке недалеко от Рафаха, израильские ВВС нанесли удары по городу, а израильские корабли открыли огонь по побережью.
Это произошло чуть больше, чем через неделю после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС и вывода войск ЦАХАЛ примерно с половины территории сектора Газа, отмечает Ynetnews.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой возобновить полномасштабную военную операцию в секторе Газа после нападения на израильские силы в Рафахе.
Двумя днями ранее боевики ХАМАС вышли из туннелей и открыли огонь по израильским военным в Хан-Юнисе и Рафахе. ЦАХАЛ назвала это первым серьезным нарушением перемирия.
18 октября Госдепартамент США со ссылкой на «достоверные данные» заявил, что ХАМАС планирует атаки на жителей Газы, и предупредил, что это «станет прямым и серьезным нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям». Группировка отвергла обвинения Вашингтона и заявила, что именно Израиль «создает, вооружает и финансирует преступные вооруженные банды в секторе Газа».
Интересно, а сколько дней или даже часов продлилось бы "перемирие" между Россией и Украиной. И это в очередной раз доказывает, что никакие перемирия невозможны без полной и безоговорочной капитуляции одной из сторон. Если бы армия Израиля могла уничтожить ХАМАС, то она в жизни бы не пошла ни на какие "перемирия". А Россия как раз может уничтожить Украину, как государство - она делала это уже не раз в своей истории. Поэтому я прекрасно понимаю, зачем нужно перемирие Украине, но я никак не пойму, зачем это нужно России? Чтобы было так, как в Израиле? Дональд, ты совсем уже офигел? Предлагать такое Путину?
Сочиняй дальше.
Евро и гадят,как всегда
зачем Израиль все время провоцирует ХАМАС ?
Неверный вывод. Еврею верить можно, нееврею нельзя.