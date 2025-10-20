В базу «Миротворец» внесли детей до трёх лет
Украинский сайт «Миротворец» внес в своб базу 25 российских детей в возрасте от двух до трёх лет. Как пишет РИА Новости, в карточках несовершеннолетних указано, что они якобы «сознательно нарушили государственную границу Украины».
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направил обращение верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с требованием добиваться удаления информации о детях. В заявлении Совета такие действия названы «вопиющим нарушением прав ребёнка».
Подобные случаи уже фиксировались ранее. В разные годы в «Миротворец» вносились данные 12-летней журналистки из Луганска Фаины Савенковой, российских школьников 16 и 17 лет, а также нескольких других несовершеннолетних. Некоторые анкеты позже удалялись, но вновь стали доступны в сети.
Сайт «Миротворец» неоднократно подвергался критике за публикацию личных данных журналистов, общественных деятелей и ополченцев. После размещения контактной информации представителей СМИ в 2016 году в их адрес поступали угрозы. ОБСЕ тогда назвала подобные действия «опасными для свободы прессы».
МИД России также осуждал деятельность ресурса, расценивая публикацию персональных данных как провокацию и угрозу безопасности. В «чёрный список» сайта в разные годы попадали деятели культуры, политики и граждане разных стран.
"в карточках несовершеннолетних указано, что они якобы «сознательно нарушили государственную границу Украины»"
Естественно, что сознательно нарушили границу не они, а их родители и никто детей не разлучает с родителями.
Однако у детай есть удивительное свойство, они вырастают и становятся совершеннолетними.
Ввиду приближающегося краха III Рейха постановили переходить к англо-американским хозяевам. А у них- свои хозяева. Посему- отказаться от антисемитизма. Поэтому этот чувак только здесь изливает душу, а на укросайтах лижет дупу Зеленскому и "украинским" олигархам.
Ничего не понял. Кто на ком стоял, какой-то поток бессвязного укро-фошисссского сознания про то, что они всех хотят убить, но опять искандером по башке прилетает. Фошизм оказался слабее. Опять. Вот ведь печалька у ослов.
Лучший способ борьбы с терроризмом бандитизмом «Чёрных Бригад Британского Империализма Ми6» это списки Агентов и их Пособников с Полным Пакетом Личных данных! Где эти крысы сидят, из каких «мирных домов» на дело выходят бандитизма терроризма измены Родины, массового убийства народов! Лучшим ответом на данный Сайт были бы Личные данные Всех его сотрудников Агентов Ми6 с адресами реального проживания и составом семьи! Чтобы каждый выродок знал, «не ты придёшь за детьми 3 лет, а к тебе придут за тобой и твоей бандом потомственных агентов палачей террористов!» Когда каждый бандит Ми6 будет знать, что за его преступления придут точно в его дом, с Бандитизмом Ми6 и его мировой монополией правления из Лондона будут покончено! Все данные агентов Ми6 преступников должны быть известны каждому!
Россия-злокачественное образование,возникшее в концерогенной среде искусственно созданной иудо-большевиками с 1917году.
Трубя что есть мочи про справедливый строй они уже уничтожили миллионы граждан советского союза.
Когда ресурс их вялотекущего благополучия закончился они переформатировали собственность,чтоб получить всё и сразу и пользоваться диведентами уже для своего потомства при хорошей охране.Получив всё в господстве над капиталом ,они подкручивают гайки.
Но пошли новые проблемы .Украину как потенциального поставщика рабов завоевать нельзя,они включают замполитовскую рекламу деторождения в самой России
Иначе говоря,главный разрушитель человеческих ценностей стоит на страже паленых ценностей,повышая пенсионный возраст ,проявляет отеческую заботу об семье,не имея на то морального права,продает патритизм за баснословные бабки обездоленным недоразвитым тварям.
На поверхность выползла вся античеловечная сущность :либо вы подчиняетесь нашим условиям,либо будете уничтожены под искусствено созданные формулировки фашисты,нацисты,бандеровцы,сатанисты,еретеки и т. д. и т.п.
Где сам русский язык -это троянский червячок для разрушения сознания.