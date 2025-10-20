В базу «Миротворец» внесли детей до трёх лет

08:55 20.10.2025

Украинский сайт «Миротворец» внес в своб базу 25 российских детей в возрасте от двух до трёх лет. Как пишет РИА Новости, в карточках несовершеннолетних указано, что они якобы «сознательно нарушили государственную границу Украины».

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направил обращение верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с требованием добиваться удаления информации о детях. В заявлении Совета такие действия названы «вопиющим нарушением прав ребёнка».

Подобные случаи уже фиксировались ранее. В разные годы в «Миротворец» вносились данные 12-летней журналистки из Луганска Фаины Савенковой, российских школьников 16 и 17 лет, а также нескольких других несовершеннолетних. Некоторые анкеты позже удалялись, но вновь стали доступны в сети.

Сайт «Миротворец» неоднократно подвергался критике за публикацию личных данных журналистов, общественных деятелей и ополченцев. После размещения контактной информации представителей СМИ в 2016 году в их адрес поступали угрозы. ОБСЕ тогда назвала подобные действия «опасными для свободы прессы».

МИД России также осуждал деятельность ресурса, расценивая публикацию персональных данных как провокацию и угрозу безопасности. В «чёрный список» сайта в разные годы попадали деятели культуры, политики и граждане разных стран.