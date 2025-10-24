В Белоруссии ограничили доступ к «ВКонтакте»

Лукашенко: Мы должны навести порядок и передать молодежи бразды правления

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о передаче власти в стране. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы должны навести порядок и передать молодежи бразды правления», — сделал он заявление.

Президент приехал с рабочим визитом в Витебскую область 24 октября и остался недоволен отчетностью, предоставленной ему. Он назвал ситуацию в регионе позором и предупредил об ужесточении контроля.

На этом же совещании Лукашенко потребовал навести порядок в хозяйствах страны к 1 января 2026 года. Он подчеркнул, что к новому году все должно быть «вылизано и вычищено».

