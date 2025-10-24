В Белоруссии ограничили доступ к «ВКонтакте»
В Белоруссии ограничен доступ к соцсети "ВКонтакте", соответствующая запись внесена в пятницу в список ограниченного доступа к интернет-ресурсам, публикуемом на сайте государственной инспекции по электросвязи Минсвязи республики (БелГИЭ), сообщает "Интерфакс".
"На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Идентификатор ресурса: https://vk.com", - говорится в основании.
Длительность действия ограничения на данный момент неизвестна.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лукашенко: Мы должны навести порядок и передать молодежи бразды правления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о передаче власти в стране. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».
«Мы должны навести порядок и передать молодежи бразды правления», — сделал он заявление.
Президент приехал с рабочим визитом в Витебскую область 24 октября и остался недоволен отчетностью, предоставленной ему. Он назвал ситуацию в регионе позором и предупредил об ужесточении контроля.
На этом же совещании Лукашенко потребовал навести порядок в хозяйствах страны к 1 января 2026 года. Он подчеркнул, что к новому году все должно быть «вылизано и вычищено».
А вы говорите ТАМ ПОРЯДОК,НЕТ ТАМ ПОРЯДКА ТО БУЛЬБЫ НЕДОРОД, ТО СКОТ ПАДЁТ,ТО
ОТЧЁТНОСТЬ ПЛОХАЯ.
ВК бульбу вымогали.