В Белоруссии ограничили доступ к «ВКонтакте»

В Белоруссии ограничен доступ к соцсети "ВКонтакте", соответствующая запись внесена в пятницу в список ограниченного доступа к интернет-ресурсам, публикуемом на сайте государственной инспекции по электросвязи Минсвязи республики (БелГИЭ), сообщает "Интерфакс".

"На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Идентификатор ресурса: https://vk.com", - говорится в основании.

Длительность действия ограничения на данный момент неизвестна.

  1. 24.10.2025, 22:29
    Гость: Ахтунг,ахтунг!Лукашенко сделал заявление о передаче власти

    Лукашенко: Мы должны навести порядок и передать молодежи бразды правления
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о передаче власти в стране. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

    «Мы должны навести порядок и передать молодежи бразды правления», — сделал он заявление.

    Президент приехал с рабочим визитом в Витебскую область 24 октября и остался недоволен отчетностью, предоставленной ему. Он назвал ситуацию в регионе позором и предупредил об ужесточении контроля.

    На этом же совещании Лукашенко потребовал навести порядок в хозяйствах страны к 1 января 2026 года. Он подчеркнул, что к новому году все должно быть «вылизано и вычищено».

    А вы говорите ТАМ ПОРЯДОК,НЕТ ТАМ ПОРЯДКА ТО БУЛЬБЫ НЕДОРОД, ТО СКОТ ПАДЁТ,ТО

    ОТЧЁТНОСТЬ ПЛОХАЯ.

