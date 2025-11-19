Имя Зеленского появилось в коррупционном деле Миндича

Президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в расследовании НАБУ в отношении бизнесмена Тимура Миндича из-за коррупционной схемы в «Энергоатоме». Документ опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, которая сложилась в Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами <...> решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины», — цитирует документ РБК.

Кроме того, там говорится, что Миндич уговаривал министра обороны страны Рустама Умерова «одной командой» разрешить приемку для ВСУ 10 тыс. комплектов бронежилетов, не прошедших проверку, на сумму 217,5 млн грн ($5,1 млн). Бизнесмен объяснял, что половина вложенных в это дело средств принадлежат ему.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом» — это оператор всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следствие считает Миндича. По версии НАБУ, бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» в размере 10-15% от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

Зеленский ранее поддержал все действия антикоррупционных органов Украины по делу Миндича и потребовал наказать виновных. Он также ввел санкции против своего уехавшего за границу бывшего бизнес-партнера. Несмотря на это, Economist писал, что масштабное коррупционное дело может стать «часом расплаты» для Зеленского.

