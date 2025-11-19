Министр армии США после визита в Киев проведет переговоры с Россией
Американская делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом 19 ноября посетит Украину, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками, военными и представителями промышленности. Об этом сообщили источники газет Politico и The Wall Street Journal (WSJ), пишет Газета.Ru.
«Ожидается, что в Киеве делегация США, в состав которой (помимо Дрисколла. — Ред.) входят генерал Крис Донахью, командующий сухопутными войсками США в Европе, и генерал Рэнди Джордж, начальник штаба армии, обсудит события на поле боя и производство оружия во время своего пребывания на Украине, а также идеи по прекращению войны», — отметила WSJ, добавив, что это самые высокопоставленные чиновники Пентагона, которые посетят Киев при Трампе.
Один из собеседников издания заявил, что миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента. Кроме этого, его поездка в Киев также отчасти призвана поддержать усилия Украины и США по выработке крупного соглашения об обмене технологиями в области беспилотников и автономных боеприпасов.
Планируется, что после визита в Киев Дэниел Дрисколл проведет встречу с представителями России. В РФ эту информацию не подтверждали.
Ни сам министр армии США, ни генералы, вошедшие в делегацию, ранее не посещали Украину и не контактировали с представителями РФ.
