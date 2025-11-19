Министр армии США после визита в Киев проведет переговоры с Россией

Американская делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом 19 ноября посетит Украину, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками, военными и представителями промышленности. Об этом сообщили источники газет Politico и The Wall Street Journal (WSJ), пишет Газета.Ru.

«Ожидается, что в Киеве делегация США, в состав которой (помимо Дрисколла. — Ред.) входят генерал Крис Донахью, командующий сухопутными войсками США в Европе, и генерал Рэнди Джордж, начальник штаба армии, обсудит события на поле боя и производство оружия во время своего пребывания на Украине, а также идеи по прекращению войны», — отметила WSJ, добавив, что это самые высокопоставленные чиновники Пентагона, которые посетят Киев при Трампе.

Один из собеседников издания заявил, что миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента. Кроме этого, его поездка в Киев также отчасти призвана поддержать усилия Украины и США по выработке крупного соглашения об обмене технологиями в области беспилотников и автономных боеприпасов.

Планируется, что после визита в Киев Дэниел Дрисколл проведет встречу с представителями России. В РФ эту информацию не подтверждали.

Ни сам министр армии США, ни генералы, вошедшие в делегацию, ранее не посещали Украину и не контактировали с представителями РФ. 

  2. 19.11.2025, 17:13
    Гость: ну и бредятина!

    Заголовок: Министр армии США после визита в Киев проведет переговоры с Россией
    Текст: Планируется (КЕМ?!), что после визита в Киев Дэниел Дрисколл проведет встречу с представителями России. В РФ эту информацию не подтверждали.

  3. 19.11.2025, 16:21
    Гость: .Штурман

    Точнее министр войны США так как великий умом Трамп недавно переименовал министерство обороны США.

  5. 19.11.2025, 16:04
    Гость: stalker

    "Один из собеседников издания заявил, что миссия Дрисколла заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента". Да ну ? А как же вопросы, связанные с обсуждением событий на поле боя и с производством оружия, которые они же собираются обсудить в Киеве ? Первое предполагает военное планирование. Второе - новые поставки вооружений в зону конфликта. Так что тут первично, а что вторично ?

Все комментарии (9)
