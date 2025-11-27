В ограблении Лувра нашли славянский след

Один из задержанных по подозрению в ограблении Лувра 39-летний Абдулай Н. на допросе рассказал, что у организаторов преступления был славянский акцент. Об этом сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на его показания, пишет Газета.RU.

По словам подозреваемого, за несколько дней до ограбления с ним связались двое мужчин «со славянским акцентом» и якобы предложили совершить «обычную кражу со взломом», пообещав вознаграждение в размере €15 тыс. Абдулай Н. утверждал, что не знал, что грабит именно Лувр. Он думал, что ему предложили кражу из «заброшенного магазина». При этом Le Parisien отметила, что преступники проникли в здание со стороны набережной Франсуа Миттерана — непосредственно напротив «знаменитого входа со стороны пирамиды».

Еще один подозреваемый Айед Г. сообщил, что его завербовали за день до ограбления. Единственное, что он смог рассказать о вербовщике, это его псевдоним. Третий предполагаемый преступник, 37-летний Слиман К., отрицал свою причастность к ограблению.

Как уточнила газета, полиция с осторожностью относится к показаниям задержанных. Однако правоохранители не исключают, что в ходе расследования выйдут на зарубежных спонсоров преступления.

На ограбление Лувра, которое произошло 19 октября, преступникам понадобилось около семи минут. За это время они успели вынести из музея девять исторических драгоценностей французской короны. При этом, как уточнила Le Parisien, грабители начали паниковать из-за быстрой реакции полиции и оставили на месте преступления следы ДНК, а также кусок куртки.

По одной из версий, организаторы — представители традиционной организованной преступности, которые поручили ограбление непрофессионалам, чтобы избежать подозрений со стороны правоохранителей.

  27.11.2025, 22:03
    Гость: Путник

    ага, заброшенный магазин с брилиантами, изумрудами и золотом. Бред сивой кобылы.

  27.11.2025, 20:15
    Гость: stalker

    Да уж, не понимать что грабишь и перепутать Лувр с "заброшенным магазином" это нечто.

