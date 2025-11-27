"Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением"

12:46 27.11.2025

Лидеры государств-членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) 27 ноября приняли участие в саммите совета коллективной безопасности в Бишкеке.

Сначала лидеры стран ОДКБ пообщались в узком составе в закрытом режиме. Примерно через час началось заседание в расширенном составе. Президента Киргизии Садыр Жапаров сказал, что в закрытом режиме главы стран-участниц обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. С 1 января 2026 г. председательство в ОДКБ от Киргизии переходит к России. Девизом председательства будет «Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель, общая ответственность», пишут «Ведомости».

Президент России Владимир Путин в своем выступлении говорил о важности ОДКБ. По его мнению, организация «гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве». «С учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходит задача продвижения коллективных интересов и инициатив стран участниц ОДКБ на мировой арене», – заявил он. Поэтому Путин предложил провести в преддверии саммита ОДКБ в Москве, который пройдет 11 ноября 2026 г., международный экспертный форум, посвященный формированию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. К участию в форуме Россия планирует привлечь не только делегации государств-членов, но и представителей дружественных России стран, интеграционных объединений.

Россия и дальше будет взаимодействовать со своими союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ, основные усилия будут сосредоточены на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами, сказал Путин. «Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», – заявил он. По его словам, в этом ключе планируется организовать ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб стран ОДКБ, в том числе очередные этапы учений.



Кроме того, в свое председательство Россия начнет совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения. Планируется делать все необходимое для борьбы с экстремизмом, выявления и ликвидации международных террористических ячеек, отметил Путин.

На заседании лидеры стран ОДКБ подписали около 20 документов. Кроме того, произошла смена генерального секретаря ОДКБ – представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова сменил представитель Киргизии, замгенсекретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков.