Италия экстрадировала в Германию украинца по делу о «Северных потоках»
Италия передала немецким властям гражданина Украины, подозреваемого в участии в диверсии против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По информации федеральной прокуратуры ФРГ, мужчина прибыл в Германию 27 ноября и должен предстать перед судьей Федерального суда в Карлсруэ.
Подозреваемому, известному как Сергей К., предъявлены обвинения в участии в сговоре с целью организации взрывов, саботаже и уничтожении объектов критической инфраструктуры. Итальянские власти задержали его в августе в Римини по общеевропейскому ордеру. В Италии он содержался в тюрьме строгого режима и объявлял голодовку. Верховный кассационный суд страны на прошлой неделе окончательно разрешил его выдачу Германии.
По данным следствия, Сергей К. мог быть одним из ключевых участников группы, которую впоследствии связывали с диверсией. В СМИ он фигурировал вместе с Владимиром Жуковским, задержанным в Польше, а также с Евгением и Светланой Успенскими. Сам К. отвергает свою причастность, утверждая, что в момент взрывов находился на Украине.
Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года и привели к серьёзным разрушениям трёх из четырёх ниток. Тогда Германия, Дания и Швеция начали расследование, в которое Россия не была включена. Дания и Швеция позже прекратили свои процедуры и передали материалы немецкой стороне, которая продолжает работу.
Почему это в преступную гермашку ?Вся эта шайка,под водительством англ.спецслужб и помощи США должны быть судимы российским Трибуналом,и посажены на кол на Площади.Средневековье возвращается,вот и средневековые наказания надо вернуть :)
Только негодяю,и мерзавцу ,могло прийти в голову снабжать русским газом, страны НАТО,и построить СП.
Только дурак может поверить в сказку политиков Гейропы что СП взорвали 5 хохлов на маленькой арендованной шхуне с любительским водолазным оборудованием. Дурят, а точнее пытаются дурить, вас шулера из НАТО когда такая операция возможно только военными с тщательной подготовкой операции прикрытия в виде использования укрофашистов. Если бы трубу взорвали хохлы, то обязательно допустили бы к расследованию специалистов из России. Вот тогда бы вскрылась настоящая картина теракта, но это уже мировой скандал.
Теперь уж Германия предъявит ему саботаж, из за которого подорваны только три нитки. Как получилось что четвертую не подорвали?
нищеброда Сергея К. и повесили на него провоз и доставку 1тонны взрывчатки, опускания незаметно на дно Балтики этой тонны и последующего подрыва! В этом Сергей признался когда его личные фабержье (2 штуки) макаронники опустили в новейшую модель "-Детектора Лжи", в народе названную "ручная мясорубка" от Уралмашзавода....