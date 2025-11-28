Италия экстрадировала в Германию украинца по делу о «Северных потоках»

08:10 28.11.2025

Италия передала немецким властям гражданина Украины, подозреваемого в участии в диверсии против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По информации федеральной прокуратуры ФРГ, мужчина прибыл в Германию 27 ноября и должен предстать перед судьей Федерального суда в Карлсруэ.

Подозреваемому, известному как Сергей К., предъявлены обвинения в участии в сговоре с целью организации взрывов, саботаже и уничтожении объектов критической инфраструктуры. Итальянские власти задержали его в августе в Римини по общеевропейскому ордеру. В Италии он содержался в тюрьме строгого режима и объявлял голодовку. Верховный кассационный суд страны на прошлой неделе окончательно разрешил его выдачу Германии.

По данным следствия, Сергей К. мог быть одним из ключевых участников группы, которую впоследствии связывали с диверсией. В СМИ он фигурировал вместе с Владимиром Жуковским, задержанным в Польше, а также с Евгением и Светланой Успенскими. Сам К. отвергает свою причастность, утверждая, что в момент взрывов находился на Украине.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года и привели к серьёзным разрушениям трёх из четырёх ниток. Тогда Германия, Дания и Швеция начали расследование, в которое Россия не была включена. Дания и Швеция позже прекратили свои процедуры и передали материалы немецкой стороне, которая продолжает работу.