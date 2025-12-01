Эрдоган: Турция не потерпит ударов по судам в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что в Анкаре обеспокоены инцидентами с двумя танкерами в Черном море, пишет "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Как передает издание Daily Sabah, Эрдоган заявил, что "Турция не может потерпеть это". Он подчеркнул, что Анкара направила "необходимые предупреждения" всем сторонам, имеющим отношение к данной ситуации.

Согласно агентству Anadolu, турецкий лидер сказал, что удары по коммерческим судам в "нашей исключительной экономической зоне указывают на эскалацию, которая вызывает обеспокоенность". По его словам, подобные атаки на суда угрожают "безопасности навигации, людей и окружающей среды".

Как заявил в субботу турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, два нефтяных танкера, направлявшихся в российский порт Новороссийск, которые загорелись в пятницу у Черноморского побережья Турции, могли подорваться на минах или были поражены надводными беспилотниками или ракетами.

В интервью телеканалу NTV министр сказал, что пожары на танкерах, последовавшие после взрывов, однозначно "были вызваны внешним воздействием".

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Украина отвергла три главных условия мирного плана США
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Греф призвал покончить с «торговым рабством» скидок маркетплейсов
Путин назвал условие для завершения СВО и оценил мирный план США
Wadiia. Собственная работа, CC BY-SA 4.0 / commons.wikimedia.org"/>
Тайные встречи в Абу-Даби
Избранное
«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов
Аккордеонистка «Коррозии металла» попросила политического убежища в «Оберманекене»
Кинопремьера «Волшебники»: Воздушно-капельным путем в тебя вливает ложь Артем
Лидер группы Lumen подробно рассказал о своем экзистенциальном кризисе
Инструкция по Обороне «Инструкция по Обороне» (переиздание)
«Реальное противоречие между между русским миром и утверждающимся на подконтрольных Киеву территориях миром украинства находится не в идеологическом поле, а в национальном»
Владимир Кузьмин «Дурная репутация» (СD-версия)
«Записки меломана эпохи VHS» Александра Плеханова: такого ранее никто не писал
Помощь идет: Алина Морозова улучшает внешность и проводит детокс
Как язык влияет на безопасность?
«Россия выучила уроки прошлого и в новой военной операции на Украине старается делать всё правильно»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации