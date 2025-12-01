Эрдоган: Турция не потерпит ударов по судам в Черном море

21:56 1.12.2025

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что в Анкаре обеспокоены инцидентами с двумя танкерами в Черном море, пишет "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Как передает издание Daily Sabah, Эрдоган заявил, что "Турция не может потерпеть это". Он подчеркнул, что Анкара направила "необходимые предупреждения" всем сторонам, имеющим отношение к данной ситуации.

Согласно агентству Anadolu, турецкий лидер сказал, что удары по коммерческим судам в "нашей исключительной экономической зоне указывают на эскалацию, которая вызывает обеспокоенность". По его словам, подобные атаки на суда угрожают "безопасности навигации, людей и окружающей среды".

Как заявил в субботу турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, два нефтяных танкера, направлявшихся в российский порт Новороссийск, которые загорелись в пятницу у Черноморского побережья Турции, могли подорваться на минах или были поражены надводными беспилотниками или ракетами.

В интервью телеканалу NTV министр сказал, что пожары на танкерах, последовавшие после взрывов, однозначно "были вызваны внешним воздействием".